Každý se však pohybuje v úplně jiných patrech tabulky. Zatímco fotbalisté Kamenice nad Lipou jsou na čtvrtém místě příjemným překvapením soutěže, domácí Rapotice jsou až třetí od konce.

Do boje o záchranu proto potřebují každý bod. „Chceme vyjít ze zabezpečené obrany a zbytečně brzy neinkasovat. Na podzim jsme v Kamenici zvítězili, když kluci eliminovali jejich útočnou fázi,“ připomněl kouč Rapotic Tomáš Brabenec.

Jenže doma to jeho svěřencům vůbec nejde. Z devíti utkání vydolovali chabé tři body. „Myslím, že už je to spíše psychická záležitost. Hráči na sebe v domácím prostředí asi cítí větší tlak,“ spekuloval.

Přitom taktické pokyny se od zápasů na hřištích soupeřů, kde se celku z Třebíčska docela daří, nemění. „Nedokážu si to vysvětlit, je to pro mě zklamáním. Myslel jsem si, že nás nováčkovská euforie potáhne hlavně před našimi fanoušky, ale je to spíše naopak,“ mračil se.

Vzhledem k situaci v moravskoslezské divizi, z níž se možná bude poroučet jeden z devítky klubů z Vysočiny, vypadá stále reálněji, že sestupovou bude také předposlední příčka.

A na ni mají Rapotice jen dvoubodový náskok před Dukovany. „Dění o patro výš sledujeme a dobře si uvědomujeme, o co se hraje. Stále však věřím, že nejenže udržíme pod sebou Dukovany, ale ještě zkusíme dohnat Žirovnici," popisoval lodivod Rapotic.

Z tohoto důvodu jej mrzela poslední domácí prohra s rezervou Velkého Meziříčí. „To pro nás byl zápas jara, který jsme ale nezvládli a doma opět prohráli. Ten zápas nás mohl odrazit do vyšších pater tabulky, bohužel se nám nepodařil," dodal Brabenec.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 21. KOLO

SOBOTA: Chotěboř – Velké Meziříčí B, Okříšky – Ledeč nad Sázavou, Rapotice – Kamenice nad Lipou (vše 16.30).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Žirovnice (10.30), Nové Město B – Slavoj Polná, Dukovany – Nová Ves, Pelhřimov – Náměšť nad Oslavou-Vícenice (vše 16.30).