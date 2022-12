Radešínská Svratka získala v podzimních čtrnácti utkáních osmadvacet bodů, když osmkrát vyhrála, čtyřikrát remizovala a dvakrát prohrála. „Vstup do sezony se nám nepovedl, po čtyřech kolech jsme měli na kontě jediné vítězství, jednu remízu a dvě porážky. Pak už jsme na podzim neprohráli, zlom nastal v pátém kole,“ připomenul začátek podzimu v I. B třídě trenér Radešínské Svratky Martin Mužátko.

V pátém kole hostilo jeho mužstvo Luka nad Jihlavou, nepříznivý vývoj utkání otočilo třemi góly v poslední desetiminutovce a postupně stoupalo tabulkou až na úplný vrchol. „Po podzimu jsme chtěli být do pátého místa, vedení v soutěži je nad plán. Začalo se nám ale dařit, výsledkově jsme šli nahoru, přestože jsme se od října potýkali s řadou zranění,“ vracel se k první polovině sezony trenér Radešínky.

Radešínka ukázala, že chce zpět do I. A třídy. Zdatně jí sekundovaly Budějovice

Na gólech týmu se v uplynulém období výrazně podílel Pavel Lhoták, který ovládl tabulku střelců soutěže s jedenadvaceti přesnými trefami, což je přesně polovina produkce týmu. „Pavel Lhoták se dostal do střelecké pohody a ve druhé polovině podzimu proměnil snad každou šanci. Loni v I. A třídě to měl těžší, letos mu to ale střílí náramně,“ pochvaloval si Mužátko.

Spolu s Pavlem Lhotákem označil za opory mužstva stopera Víta Skryju, středopolaře Jiřího Janů a Zdeňka Starého i mladého gólmana Vojtěcha Sklenáře. „Máme kvalitní dorostence, kteří hrají krajský přebor, v áčku dospělých se začali prosazovat především Martin Pulkrábek a Tomáš Rous. Oproti minulé sezoně se kádr změnil minimálně, jediným novým mužem byl Daniel Požár,“ poznamenal ke složení mužstva. Spolu s ním tvoří realizační tým vlastně už jen hrající asistent a občas i vedoucí mužstva Antonín Jinek.

Přestože Radešínská Svratka sestoupila, diváky neztratila. „Fanouškům nižší soutěž nevadila, když jsme začali vyhrávat, tak si fotbal pochvalovali. Atmosféra kolem fotbalu je teď v Radešínské Svratce vůbec dobrá, zásluhu má i úspěšná klubová mládež,“ dodával.

Náskok na čele si vytvořilo trio týmů. Přibyslav stíhají béčko Chotěboře a Tis

Zimní příprava lídra soutěže začne kolem 10. ledna, trenér plánuje páteční a nedělní tréninky. Na březen má Radešínská Svratka dojednané tři přípravné zápasy, v nich změří síly s Přibyslaví, béčkem Velké Bíteše a Kouty.

A pak už začne bojovat o udržení podzimních pozic, na jejichž konci by měl být návrat do I. A třídy. „Výrazně napoví první čtyři kola, kdy máme nejvážnější konkurenty v bojích o postup,“ odhadl Martin Mužátko.

Soutěžní jaro otevře Radešínská Svratka s Moravskými Budějovice, které na druhém místě zaostávají o pouhý jeden bod. Poté hraje v Rudíkově, s Bohdalovem a v Lukách nad Jihlavou.