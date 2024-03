Byl mezi nimi i gólman Slavoje Žirovnice Vojtěch Kolář. „Ze začátku mi to moc nešlo,“ popsal svoje pocity z utkání šestadvacetiletý brankář. „Myslím, že to bylo kvůli tomu, že mi nevycházely výkopy. Nemohl jsem se do zápasu pořádně dostat.“

V průběhu utkání se přesto Kolář dostal do správné provozní teploty. „Nakonec jsem se chytil,“ usmál se Kolář, který dvěma zásahy na začátku druhého poločasu nasměroval svůj tým k výhře. „Pak už to asi šlo,“ dodal skromně.

Žirovnici se v přípravě příliš nedařilo. V generálce vysoko podlehla Bedřichovu…

I při slovním popisu je patrné, že šlo o velmi dobré počiny. „První zákrok byl po akci z mé pravé strany. Útočník šel směrem ke mně. Jeho střelu jsem vyrazil před sebe levou rukou, následovala dorážka. Musím přiznat, že ani pořádně nevím, jak jsem to chytil. Ale chytil a dobře to dopadlo,“ popisuje svoje zákroky Kolář. „Ta druhá šance vznikla po takovém nešťastném odrazu míče od našeho hráče v pokutovém území. Stáli tam naši hráči a mezi nimi jeden protihráč. Míč letěl do šibenice. Přes ruku jsem to naštěstí zachytil.“

Výhra s Ledčí přišla po nepříliš vydařené zimní přípravě. Hráči cítili, že teď už musí pořádně zabrat. „Určitá nervozita tam byla,“ přiznává Kolář. „Jsme nyní spíše mladší tým, takže se snažíme zápasy hlavně ubojovat. V přípravě nám to párkrát nevyšlo, například v generálce s Bedřichovem to moc neklapalo. Naštěstí s Ledčí už to bylo lepší.“

Ve druhém kole čeká na Slavoj ještě těžší kalibr. „V Chotěboři to bude těžké utkání. Mají hodně dobrý mančaft, jsou nahoře… Ale zkusíme tam něco urvat,“ věří Kolář.

…ještě předtím Slavoj nachytaly i Dačice:

Ten je odchovancem Žirovnice, které je věrný téměř po celou svoji kariéru. Výjimkou bylo působení v Počátkách. „Tam jsem hrál v dorostu. Jinak jsem celý život opravdu v Žirovnici,“ potvrzuje gólman. „Většinou jsem chytal za béčko, i když jsem absolvoval několik tréninků a přípravných zápasů s áčkem. Vždy mě ale potom poslali zpět do béčka. Až v minulé sezóně jsem odchytal půlrok. Letos už nastupuji od začátku sezóny.“

Prožívá tak zatím docela turbulentní rok Slavoj. „Začátek sezóny nám nevyšel,“ potvrzuje Kolář. „Pak jsme změnili trenéra a já se zranil v Pacově, když mi vyrazili zuby a zlomili nos. Ale na konci podzimu jsme získali nějaké body, takže to bylo dobré.“

Druhou změnu na trenérském postu udělali v Žirovnici i v zimě. Trenérský štáb rozšířil zkušený kouč Ján Kubík. „Příchod pana Kubíka situaci v týmu ještě zlepšil. Pomohla nám i první výhra, proto věřím, že nás čeká lepší jaro. Doufáme, že se nám podaří zachránit,“ netají jasný plán pro druhou část sezóny Vojtěch Kolář.