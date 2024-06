O sestupu klubu z Pelhřimovska rozhodlo závěrečné kolo letošního ročníku krajského přeboru Vysočiny. Prohra 0:3 ve vzájemném záchranářském souboji na půdě béčka novoměstské Vrchoviny, stejně jako souběh dalších výsledků. Je nutné zmínit i fakt, že pokud by se udržel Pelhřimov v divizi, hrál by se v Žirovnici krajský přebor i v další sezoně.

Před sobotní rozlučkou s ročníkem ale hráči Slavoje jednu drobnou výhodu měli. Věděli, že výhra znamená stoprocentní jistotu záchrany, případná remíza by ji notně přiblížila. „Jen o posledním utkání to není. Když z posledních pěti kol vstřelíme jediný gól a uhrajeme pouhý bod, nemůžeme uhrát záchranu,“ nebral si servítky Ján Kubík.

Ačkoliv byly jeho ovečky v Novém Městě pod setrvalým tlakem, hodinu hry držely nadějný bezbrankový stav. „Hráli jsme to, na co jsme měli. Vrchovina byla od úvodu lepší na míči, měla šance, ale nedávala je. Naopak my měli velkou příležitost v závěru první půle po standardce, škoda, že neskončila v síti,“ postýskl si.

Splněná záchranářská mise. Byl to ale velký boj, tvrdí trenér Bystřice Procházka

Po pauze tlak domácích ještě zesílil. „Něco si i o přestávce řekneme, jak máme bránit. Pak vyjdeme na hřiště a domácí mají do tří minut tři vyložené tutovky, dvakrát nás zachránila tyčka. Hráči vůbec neplnili to, co jsme si řekli. Po hodině hry už jsme ale inkasovali a po druhém gólu bylo hotovo,“ všiml si lodivod Slavoje.

Toho naštvalo, že před rozhodujícím zápasem sezony musel opět řešit problémy se sestavou. „Dva hráči, co byli týden předtím v základní sestavě, si odjeli na dovolenou. K tomu není moc co dodat. A takhle to bylo týden, co týden. Ani jednou za celé jaro se nestalo, že by dvakrát po sobě hrála stejná sestava. Když to sečtu, tak na posledním utkání chybělo osm hráčů ze základu zkraje jara,“ neskrýval.

Nejvíce se absence projevovaly v ofenzivě. „Bez gólů se nedá vyhrávat. A my dali v posledních pěti kolech pouze jediný. Ohromně nám chyběl Vodáček, který tvořil hru a dával góly. Ten si při utkání v Nové Vsi utrhl achilovku a od té doby začal zmíněná střelecká mizérie,“ mračil se.

Odvážný výkon nestačil. Velké zklamání, říká kouč sestupujícího Pelhřimova Zeman

A hrát s úspěchem krajský přebor s mladými, tím pádem velice nezkušenými hráči příliš nejde. „Můžeme být pracovití a bojovní, ale získat zkušenosti a patřičnou kvalitu nějaký čas trvá. Když se k tomu přičte, že sestava nebyla konsolidovaná, nelze se konečnému výsledku divit,“ dodal Kubík

Bude zkušený kouč, který v minulosti vedl v divizi fotbalisty Pelhřimova či Polné, dál působit v klubu z jihozápadní výspy našeho kraje? A jaké budou ambice Žirovnice v I. A třídě? Otázky nejen na tyto odpovědi přinese Deník v následujících dnech.

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka