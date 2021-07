Po sobotním zápase proti Kamenici nad Lipou má těžkou hlavu. Důvodem není ani tak nerozhodný výsledek 1:1 s o třídu níže hrajícím protivníkem, nýbrž další doplnění marodky. „Vojta Cajz si udělal výron. Pro mě je to klíčový hráč,“ tvrdí kouč. Ten s Cajzem pro mistrovské zápasy počítal na kraji zálohy.

Výčet marodů tím nekončí. Potíže zdravotního rázu má už od Perleťového poháru zkušený Jiří smrčka, který se do žirovnického kádru vrátil po dlouhých letech strávených v rakouských soutěžích. „Má něco s lýtkem, snad se stihne dát do pořádku. Počítám s ním do útoku,“ informuje. Smrčka je ale fotbalistou univerzálním, umí zahrát na prakticky všech postech sestavy.

Z Rakouska přišla i druhá žirovnická letní posila. Tou je Vojta Kněžínek. „Působil ve stejném týmu jako Jirka Smrčka. A i on má v českých soutěžích divizní zkušenosti,“ zmiňuje Švec další doplnění kádru.

Bohužel hráči do Žirovnice nejen přicházeli. Do divizního Jindřichova Hradce přestoupil Adam Vaš, do Kunžaku pracovně zaneprázdněný Filip Vilímek. Dres Slavoje už nebude oblékat ani brankář Trepka.

Podtrženo, sečteno. Žirovnice by asi neměla být slabší než loni na podzim. O tom, kde by se měla v tabulce se nacházet, se ale její trenér moc bavit nechce. „Tuhle otázku nemám rád. Letos by se na to odpovídalo o to hůře, že se tři čtvrtě roku nehrálo. Opravdu nějaké odhady po mě nechtějte. To ukáže až soutěž,“ odmítá přímou odpověď.