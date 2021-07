Už máte jasno, kde budete pokračovat?

To ještě nevím. Nějaké nabídky mám, ale spíš se zatím rozhlížím.

Jste z Jindřichova Hradce. Budete preferovat nabídky z blízkého okolí?

Nabídku z Hradce nemám. Roky jsem dojížděl, zvykl jsem si, nevadí mi to. Nemám problém v tom pokračovat.

Směřujete spíše do dospělého nebo mládežnického fotbalu?

Mládež jsem trénoval dvacet let. Už bych rád do dospělého fotbalu. To je hlavní důvod, proč jsem v Táborsku skončil. Potřebuji změnu.

V Žirovnici po vás pokračuje váš bývalý asistent Martin Švec. Byla to pro klub ideální varianta?Na podzim už se toho moc neodehrálo, na jaře pak vůbec nic. Výsledkově se to moc ukázat nemohlo. Martin je ale místní, asistenta dělal osm let. Šanci si zasloužil a přeji mu, aby byl úspěšný.

Žirovnická kapitola je pro vás uzavřená nebo klub stále sledujete?

Skončil jsem ve správný čas, za tím si stojím. Neměli jsme výsledky, byla potřeba změna. S kluky jsem ale strávil spoustu času, proto je pořád sleduji. Zajímá mě, jak se daří týmu i celému klubu.

Adama Vaše, který s vámi před lety do Žirovnice přišel, teď testuje divizní Jindřichův Hradec. Jde hráč správným směrem?

Adama jsem trénoval od jeho devíti let, znám ho dobře. Přeji mu, aby si zahrál vyšší soutěž. Je správně, že se zkouší prosadit. Pro Žirovnici je krajský přebor stropem. To, že Adam jde do vyšší soutěže, nemusí být špatně ani pro ni. Časem se může vrátit a bude bohatší o zkušenosti. Podívejte se na Vodáčka. Taky si divizi zkusil a po návratu se stal naším rozdílovým hráčem.

Když jste se na podzim roku 2019 přetahovali s Pelhřimovem o čelo tabulky krajského přeboru, netajil jste se tím, že si s jeho trenérem Pavlem Regáskem často voláte. Vydrželo vám to?Voláme skoro denně. Musím říci, že je mi ho líto a zároveň ho obdivuji.

Předpokládám, že důvodem je zatím marný boj o divizi?

Přesně tak. Co potkalo Pavla a celý Pelhřimov je neskutečná smůla. Dvakrát rozehráli soutěž na postup a dvakrát o něj ne vlastní vinou přišli. Má to teď hrozně těžké. Tady nejde jen o sportovní výkonnost, ale i o to udržet tři roky tým v určitém mentálním nastavení. Pavel je ale takový, že se vyhecuje a dá to. Pelhřimov do divize postoupí.

Úspěchy Miroslava Zemana v Žirovnici

K týmu přišel v létě 2017 a v 1. A třídě začal bídně. Slavoj pod jeho vedením dvakrát prohrál doma. V průběhu podzimu se lepšil, přezimoval na druhé příčce se čtyřbodovým odstupem za Světlou nad Sázavou. Na jaře byla Žirovnice už nedostižná, soutěž vyhrála s náskokem devíti bodů. Po postupu do krajského přeboru nejprve skončila desátá, na podzim roku 2019 už byla druhá. Slavoj skvostný půlrok končil šesti vyhranými zápasy v řadě.