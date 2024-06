Velká škoda. Výběr amatérských fotbalistů z Kraje Vysočina byl ve středu večer blízko k vítězství ve finále Národního poháru výběrů KFS a tím i kvalifikaci na UEFA Region's Cupu, který se uskuteční v Bosně a Hercegovině. Jenže ve finále neudržel proti zástupcům Královehradeckého kraje vedení 2:0 a po prohře 2:3 mu zbyly jen oči pro pláč.

Výběr amatérských fotbalistů z Vysočiny (na snímku) byl velice blizoučko k tomu, aby postoupil do kvalifikace na evropský šampionát. Šanci ale promarnil. | Foto: SKFS/Michal Pavlík

Ve finálovém utkání Východočeši na hřišti FC Nasavrky ještě po sedmdesáté minut prohrávali s KFS Vysočina 0:2, aby nakonec slavili vítězství 3:2. Třemi trefami v rozmezí pouhých devíti minut se o velkolepý obrat postaral útočník hradecké Slavie Adam Novotný.

Lépe do utkání vstoupili svěřenci trenérské tria Dvořák, Čáp, Kabeláč, kteří mohli jít do vedení už po dvou minutách hry, kdy rána Jana Kabeláče skvěle vyrazil gólman Šmída. Záhy měl další příležitost Vincour, místo aby však jeho tým skóroval, po čtvrthodině sám inkasoval, když se po rohovém kopu na zadní tyči prosadil Vopršal. Při další šanci podržel své spoluhráče také Vaníček, jenž v závěru první půle sledoval dvě obrovské příležitosti Adama Novotného, jenž brankáře Šmídu nedokázal překonat ani z pokutového kopu.

A tak přišel trest. V 65. minutě se po přihrávce od Jíchy trefil Tomáš Duba a Královéhradecký KFS rázem ztrácel už dvě branky. Jenže nic nevzdal. Hned v 72. minutě vrátil mužstvo povedenou ranou do zápasu Novotný a stejný hráč za dalších šest minut doklepl míč do sítě po akci průbojného Drobného.

Aby toho nebylo málo, v 81. minutě útočník hradecké Slavie dokonal hattrick a ze šoku se již soupeř neprobral. „Po poločase jsem byl po neproměněné penaltě skleslý, ale spoluhráči mi říkali, že se nic neděje a že je dost času na to, abychom zápas otočili. A opravdu se to stalo, nic podobného jsem ještě nikdy nezažil,“ zářil po utkání se sedmi (!) góly nejlepší střelec mužstva ve vyřazovacích bojích Národního poháru.

Radost neskrýval ani hlavní trenér Královéhradeckého KFS Miloš Dvořák: „Byl to skvělý zápas s výborným soupeřem. My jsme unikli klinické smrti, když jsme na konci poločasu za stavu 0:1 nedali penaltu a navíc jsme pak dostali gól na 0:2. Pak jsme ale předvedli nevídaný obrat, dali jsme tři góly v krátkém čase a stali se vítězi národního poháru. Klukům moc blahopřeji, i když ztráceli dva góly, tak to nezabalili a předvedli obrat, na který budeme všichni dlouho vzpomínat.“

Na straně poražených zavládlo velké zklamání. „Promarnili jsme obrovskou příležitost, byli jsme blízko k postupu na mistrovství Evropy a nechali si tu příležitost utéct mezi prsty. Dlouho to vypadalo, že sklidíme úspěch za poctivou obranu a vražedné proměňování šancí, což nás provázelo celou sezonu v Region´s cup," začal hodnocení trenér výběru Vysočiny Richard Zeman, jenž tým vedl spolu s asistenty Josefem Souralem a Václavem Pohankou.

A pokračoval: „Nakonec se ale zabijákem stal hradecký Adam Novotný, který při dvou brankách vždy přelstil dvojici našich hráčů a na jeho vyrovnávací trefu mu před prázdnou bránu přihrál další rozdílový hráč Filip Drobný, který přešel do malého vápna přes dvojici obránců, a to se nemělo stát. V poslední čtvrtině utkání na nás dolehla únava, hráli jsme víc času bez míče, než výborný soupeř, minimálně třikrát jsme se před góly zavařili návratem po nedobře dohraném brejku. Řešili jsme na lavičce okysličení prostřídáním, ale byli jsme trochu limitováni dvěma vynucenými změnami a zbývalo poslední okno. Tak jsme váhali, změny jsme chystali za stavu dva jedna a než k nim došlo, tak jsme prohrávali. Doplatili jsme na souběh drobných chyb a soupeř, který měl po snížení ještě dostatek času, byl na koni. Ale teď už to nevrátíme."

Svůj tým i přesto ocenil. „Měli jsme k dispozici výběr skvělých hráčů, fotbalově i charakterově. Ti, kteří v nominaci pro finále nebyli, se ho zúčastnili s námi. Kluci vytvořili perfektní partu a zasloužili si odměnu v podobě postupu do Evropy. Mrzí mě to hlavně kvůli nim. Chtěl bych všem poděkovat za vynikající přístup, včetně celého realizačního týmu. A samozřejmě klubům za to, jak vstřícně se k reprezentačním povinnostem svých hráčů postavili," dodal Zeman.

KRÁLOVEHRADECKÝ KFS - KFS VYSOČINA 3:2 (0:1)

Góly: 72., 78. a 81. Novotný – 15. Vopršal, 65. Kollár. Rozhodčí: Starý – Matoušek, Zoufalý. ŽK: 1:1 (Horčička - Moučka). Diváci: 212. Královéhradecký KFS: J. Vaníček – Vincour (46. Čechovič), J. Škoda, M. Knap, F. Drobný – J. Kabeláč (67. Zezula), Horčička, Kollár, Štěpánek (68. Franc) – Slavík (60. Š. Blažek), A. Novotný (89. Bekera). KFS Vysočina: Šmída – Mrňa (60. Jícha), Vitásek, Vlček, Málek – Nečas (81. R. Novotný), Sodomka – Cakl, Šteffl (81. Moučka), Savi (81. Poul) – Vopršal (56. Duba).