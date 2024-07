Po dlouhých letech, spíše desítkách let, zaznamenává český amatérský fotbal změnu v názvosloví soutěží. Ta poslední, před dvaadvaceti léty, byla v podstatě pouze kosmetická. V souvislosti s reorganizací krajských soutěží, která vyplývala z nové územní organizace státu, se v roce 2002 přestal používat termín „župa“. V praxi to znamenalo, že župní přebory se staly krajskými přebory, jinak zůstalo vše při starém už z osmdesátých let minulého století.