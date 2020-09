Trenéra Petra Kylíška musí strašit dvě čtyřky. Loni v srpnu HFK prohrál doma s Pelhřimovem 0:4 a stejně vysokou prohru utržil i minulou sobotu v ostře sledovaném derby v Náměšti nad Oslavou. „Musíme se z toho poučit,“ má jasno Kylíšek, který se vrátil ještě k první porážce v sezoně: „Herně to nebylo tak špatné. První půle byla vyrovnaná, ve druhé jsme více tlačili, ale rozdíl byl ve hře v defenzivě a hlavně ve finální fázi v útoku.“

Na sílu aktuálního lídra tabulky sice myslí, ale vědu z ní nedělá. „Samozřejmě, Pelhřimov je favoritem soutěže. Míč je ale kulatý a může se stát všechno. Můžeme soupeře jasně přehrát a porazit, nebo taky dostat nasypáno.“

O cestě k úspěchu má však Petr Kylíšek jasno: „Vyvarovat se hloupým chybám a eliminovat hlavní sílu soupeře. V Náměšti se nám to v případě Durajky nepodařilo,“ přiznal.

Pelhřimov, jak už bylo zmíněno, prochází skvělým obdobím. Po prohře v úvodním kole vyhrál pět zápasů v řadě. Navíc při nich neinkasoval. „Nálada je výborná,“ potvrdil kouč Pavel Regásek, který má podle svých slov případné euforické stavy hráčů plně pod kontrolou. „My to tak máme nastavené, kluky držíme při zemi. Nikdo hlavu v oblacích nemá,“ ubezpečil.

Pelhřimov chce na špici tabulky krajského přeboru vydržet co nejdéle, ideálně až do konce sezony. Proto se v zápase chce chovat jako správný lídr. „Jak budeme hrát, to vám neřeknu. Naším cílem je ale získat tři body. Slova o tom, že bychom chtěli uhrát nějaký ten bod ode mne neuslyšíte,“ prohlásil Pavel Regásek.

Krajský přebor

Sobota: HFK Třebíč – Pelhřimov, Šebkovice – V. Meziříčí B, Chotěboř – Žirovnice (vše v 15.30). Neděle: Sapeli Polná – Nová Ves (10.30), Speřice – Náměšť, Ledeč n. S. – Bedřichov, Přibyslav – Okříšky (vše v 15.30).