Proto teď není situace v táboře Slovanu zrovna ideální. Trenér Josef Hadrava přiznal, že s hlavou bojuje i sám. „Trošku jsem ztratil chuť. Začínat znovu od nuly je deprimující,“ svěřil se.

Problémy má hned dva. Jedním je už zmíněná ztráta komfortní situace v anulovaném ročníku a druhým nejistota, která panuje ohledně budoucí sezony. „Nevím, kam směřovat přípravu. Soutěže by měly začít osmého srpna, ale zda tomu tak bude, je otázkou. Proto se mi teď těžko skládá nějaký plán na léto,“ vysvětlil.

Tréninkový cyklus ale restartoval. S hráči už absolvoval čtyři tréninkové jednotky. Zapojila se do nich většina kádru. Několik hráčů ale přece jen chybí. „Nejsme kompletní. Tím, že nemáme k dispozici šatny a sprchy, tak někteří kluci odmítli začít,“ prozradil Hadrava, který se ale na ně nezlobí. „Jedná se o dva tři kluky. Chápu je, ne každý je ochotný přijmout to provizorium, v jakém zatím existujeme. Snad se to brzy změní a my budeme opět kompletní,“ věří ve zmírnění omezujících opatření.

Kamenice nad Lipou ukončí úvodní část přípravy na další sezonu v polovině června. Tréninky budou mít lehčí charakter. Okoření je víkendové zápasy. „Začneme už v pátek, kdy hrajeme proti Jindřichovu Hradci. Soupeř je to silný, což je jen dobře. Alespoň nás pořádně prověří a snad nás to i probudí,“ slibuje si trenér.