Náměšť jste načal gólem už v osmé minutě. Byl to zásadní moment pro vývoj celého utkání?

Do značné míry ano. Bylo znát, že jsme tím soupeře rozhodili. Nám se naopak zvedlo sebevědomí. První zápas této sezony byl hodně zvláštní z hlediska pocitů. Na jedné straně jsme těšili, že si po dlouhé době zahrajeme o body, ale naopak jsme nevěděli, co od toho čekat. Pauza byla neskutečně dlouhá. I proto byl dobrý vstup do zápasu důležitější než kdy jindy.

Trefil jste se z vnitřku vápna. Většinu svých branek jako záložník střílíte z delší vzdálenosti. Jak se gólová akce odehrála?

Bylo to po autu, míč doletěl až do vápna. Zpracoval jsem si ho ideálně, rychle jsem nad ním získal kontrolu. Do následného souboje jeden na jednoho jsem šel už v optimální pozici. Říkal jsem si, že zkusím kličku. Buď to vyjde nebo mě protihráč fauluje. Dopadlo to ideálně, trefil jsem se na zadní tyč. Provedení celé akce bylo přesně takové, jak jsem si představoval.

Spoluhráči na vaši trefu navázali dalšími čtyřmi góly. Z výsledkového pohledu to byla demolice Náměště. Měli jste tak jednoznačnou převahu?

Vyhrát jsme si zasloužili. Tým odvedl velmi dobrý výkon. Na druhou stranu musím uznat, že je výsledek pro soupeře trochu krutý. Nebyl bez šancí. Hlavně za stavu 2:0 nás dost tlačil, při některých šancích jsme odvraceli míč až na poslední chvíli. Pomohla nám přestávka, ta jeho tlak otupila.

Jednoznačná výhra je i jakousi odpovědí. Zaslechl jsem hlasy, a nebyly ojedinělé, že váš skvělý loňský podzim byl spíše dílem náhody.

Slyšel jsem je také, ale s tím nemohu souhlasit. Tým může mít štěstí ve dvou třech zápasech, občas se povede, že zaboduje v utkání, ve kterém není lepší. To se ale nemůže dít celý půlrok. Náš loňský podzim byl důsledkem herní kvality týmu. I proto je v této sezoně naším cílem skončit do pátého místa. Osobně jsem ještě náročnější, mým snem je umístění na bedně.

Pokud chcete dát spekulacím o vaší skutečné výkonnosti definitivně na frak, je potřeba v sobotu doma porazit Třebíč. Jak na tohoto soupeře nahlížíte?

Jedním slovem jsou nevyzpytatelní. Loni na podzim jsme je rozstříleli, následně se to samé proti Třebíči předvedl Pelhřimov. Pak ale přišla jejich vítězná série a už jen proto se musíme mít na pozoru. Třebíč má kvalitní tým a nic na tom nemění ani fakt, že se jim víkendový zápas proti Okříškám moc nepovedl.

Když vzpomínáte vzájemné zápasy, já mám v paměti jiný duel. Už je to více než rok, co jste ještě čtvrt hodiny před koncem vedli o tři branky, přesto to skončilo 5:5.

Přiznám se, že mi tenhle zápas z paměti vypadl. Teď jste mi ho ale připomenul. Tehdy jsme hráli strašně, dělali jsme hloupé chyby. Pro nás byla ta remíza fackou. Možná nám to ale pomohlo, protože podobný kolaps jsme od té doby neměli.