Křižanov stačil před startem sezony vyřadit z poháru ambiciózní Rapotice, které postoupily do krajského přeboru, a do I. B třídy půjde určitě se zdravým sebevědomím. „Chceme hrát lepší půlku tabulky! Kádr zůstal pohromadě, mužstvo je sehrané, neměli bychom hrát o záchranu. Počítáme s tím, že nás budou čekat lepší soupeři než v okresním přeboru a že budeme muset hrát běhavější fotbal,“ řekl Aleš Burian, trenér nováčka z Křižanova.

Zatímco v minulých sezonách byla jasným adeptem na postup FŠ Třebíč, která se s postupovými ambicemi netajila a za svým cílem od začátku sezony šla, letos podobný tým v soutěži chybí.

V nadcházející sezoně budou hrát soutěž i dva nejhorší kluby v I. A třídě v loňské sezoně, do I. B třídy sestoupily Počítky a Radešínská Svratka. Zájem o návrat zpět do lepší soutěže můžeme z jejich strany nejspíš očekávat.

Jiné dva kluby naopak mohly jít výš už letos, ale I. A třídu z různých důvodů odmítly. „Chceme hrát dál důstojnou roli v I. B třídě. Omlazujeme kádr, za této situace jsme dali přednost možnosti zůstat v I. B třídě. Uvidíme, na co bude mužstvo mít, vstup do soutěže napoví. O favoritech je předčasné mluvit. V posledních sezonách to byla FŠ Třebíč, letos jsem zvědavý na Rudíkov a na Stařeč,“ řekl k nadcházející sezoně funkcionář Přibyslavic Antonín Kovář.

Postupu se po skončení minulého soutěžního ročníku dobrovolně vzdaly i Hamry nad Sázavou. „Postupové ambice nebudeme mít ani v nadcházející sezoně, máme úzký kádr, na vyšší soutěž bychom neměli. Chceme se dál fotbalem bavit, těšit fanoušky i sami sebe,“ poznamenal k plánům předseda fotbalového klubu z Hamrů nad Sázavou Pavel Novotný.

Stejně jako před rokem si soutěž zopakuje ještě dalších šest mužstev. Jsou jimi Luka nad Jihlavou, Rudíkov, Polná B, Bohdalov, Stařeč a Stonařov. Stonařov unikal celou minulou sezonu z pásma sestupu, o zbývajících pěti týmech se dá říct, že se držely v relativně klidném středu tabulky.

Nejlépe z nich završily sezonu Luka nad Jihlavou, mužstvo skončilo šesté. „Naším cílem je stabilizovat mužstvo po hráčské a trenérské stránce a navázat na loňské umístění. Půjdeme zápas od zápasu, dlouhodobé výkonnostní plány nemáme,“ doplnil hlasy trenér fotbalového klubu z Luk nad Jihlavou Martin Žatečka.

Ve skupině B I. B třídy se budou potkávat kluby z východní nebo jihovýchodní části Vysočiny. Šest mužstev je ze Žďárska, po čtyřech z Třebíčska a z Jihlavska.