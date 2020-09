Sestava Sapeli Polná se týden co týden kvůli zraněním mění. Tentokrát však trenér Jiří Babínek našel tu správnou. A k dobrému výkonu přispěl i Miloslav Brabec, který se vrátil po karetním trestu.

V úvodu sice se svými spoluhráči několik šancí zahodil, ale pak si vykoledoval faul v šestnáctce a Dvořáček, který se stal nakonec gólovým hrdinou mače, penaltou nepohrdl.

Jenže i hosté umí dávat góly, o čemž se sapeláci přesvědčili hned po přestávce. Vodáček s Kučerou zařídili během chvíle obrat! V ten moment celému polenskému výběru zatrnulo. Že by ani tentokrát nedokázal vyhrát?

Pak se ale ukázalo, že tyto momenty domácí zřejmě ještě více povzbudily. „Po půli jsme vedli a za čtyři minuty druhé půle jsme ztráceli. Naši hráči ale ještě víc zabrali a dokázali zápas získat zpět pro sebe,“ poukazuje Babínek na vyrovnání Skotara a další dvě pojistky Dvořáčka.

Ten mohl slavit hattrick, a nakonec i výhru, i když žirovničtí v závěr kontaktní brankou zdramatizovali. „Velmi si našeho vítězství vážím a děkuji celému týmu za to, jak se prezentoval. Nikoho ani nemohu vyzvedávat nad ostatní. Všichni táhli za jeden provaz, všichni hráli nadoraz, všichni chtěli dosáhnout vítězství,“ potěšilo kouče vítězů.

Zato v táboře hostů žádná velká spokojenost panovat nemohla. „Je to prostě naše klasika,“ pokrčil rameny nad dalším dobře rozjetým a nakonec ztraceným zápasem kouč Miloslav Zeman. „Přístupem a nezodpovědností v situacích, které řešíme hrozně, jsme Polné nabídli, aby to otočila. A vyhrála zaslouženě,“ uznal.

Potěšila ho pouze produktivita. „Směrem dopředu je vše v pořádku,“ potvrdil Zeman, ale vzápětí se ještě opřel do špatné defenzivy. „Ale co je nám to platné, když dáme tři góly, doma s Třebíčí pět, a stejně prohrajeme! My děláme hrozné hrubky. Takhle to dál nejde! Musíme začít jinak bránit. I po rozboru u videa se ty chyby stále opakují. A s takovým přístupem nemůžeme být konkurenceschopní,“ uzavřel kouč Žirovnice.

Duel rozdílných poločasů

V derby Havlíčkobrodska domácím naprosto nevyšel první poločas. Padla v něm také padla rozhodující branka. „Byl naprosto tragický a nezaslouží žádný komentář. Byli jsme nedůrazní, zbabělí, všude jsme byli pozdě a z toho také pramenila branka,“ zlobil se chotěbořský kouč Miroslav Plíšek.

To jeho sok na lavičce Přibyslavi mohl být spokojenější. „My jsme se snažili být aktivní, hrát trochu kombinačně a tlačit se do předbrankového prostoru a jedna tato situace nám vyšla,“ těšilo přibyslavského trenéra Jiřího Stejskala a dodal: „Šance byly z obou stran, fotbal byl celkem vyrovnaný, ale my jsme měli o jednu dvě šance víc.“

Po změně stran ale přišel zásadní obrat v průběhu hry. „Ve druhém poločase jsme měli tlak, ale vepředu jsme bezzubí, a i kdyby přijel soupeř z okresního přeboru, tak branku nedáme,“ pokrčil ramena Plíšek.

Vítězná Přibyslav naopak nezopakovala výkon z první půle. „My jsme si ani neškrtli. Chotěboř byla suverénně lepší. Měla dost významných závarů před naší brankou. A kdybychom neměli v brance Pazderku, tak nevyhrajeme. Je to pro nás hodně šťastné vítězství,“ uznal Stejskal.

Chotěbořští fotbalisté zatím nemohou v posledních zápasech najít recept, jak překonat soupeřova brankáře. „Těžko najít recept. Šance si vytvoříme, máme nebezpečný situace, ale nedáme je,“ řekl Plíšek.

Výsledky 5. kola krajského přeboru

NÁMĚŠŤ-VÍCENICE - PELHŘIMOV 0:1

Gól: 62. Mazač. Rozhodčí: Terber, ŽK: 4:2. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Náměšť-Vícenice: Procházka - Rubák, Čermák, Homola - Klíma (86. Preisner), Chlup (31. Nekuda), Durajka, Hrobař - Chadim (72. Outulný), Svoboda (84. Heres), Durda. Pelhřimov: Holický - Skořepa, Naniaš, Kostroun, Homolka - V. Poul (68. Blažek), D. Poul, Točík (81. Viktora) - Mazač (88. Kotek), Vlk (76. Mazanec), Benda.

HFK TŘEBÍČ - BEDŘICHOV 2:2

Góly: 26. Dušovský, 29. Ošmera - 58. Neuwirth, 77. Hrobař (vlastní). Rozhodčí: Pavlas, bez ŽK. Diváci: 101. Poločas: 2:0. HFK Třebíč: Duba - Dušovský, Suchna, Florián, Bence - Ošmera, Votoupal, Karásek, Uličný - Hrobař - Válek. Bedřichov: Šána - Paulík (61. Šaroun), Pokorný, Grepl, Vorálek, Dvořáček, Novák (46. Neuwirth), Diviš, Pojer, Vaněk (90. Štěpánek), Novák.

SAPELI POLNÁ - ŽIROVNICE 4:3

Góly: 13., 59., 76. Dvořáček (první z PK), 54. Skotar - 47. Vodáček, 49. Kučera, 77. Vilímek. Rozhodčí: Straka. ŽK: 4:4. Diváci: 90. Poločas 1:0. Sapeli Polná: Pokorný - Bambula, Reiterman, T. Matějíček (50. Procházka), Boháček - Brabec (86. Slezák), Přibyl, Mužík, Dvořáček - Skotar, Částka (88. Szabó). Žirovnice: Trepka - Vodáček, T. Knotek, Vaš (80. Kořínek), Cajz, Kučera, Svoboda, Tolkner, T. Hřebecký (59. Vilímek), Kocourek (89. Jirsa), M. Hřebecký (71. Duba).

CHOTĚBOŘ – PŘIBYSLAV 0:1

Gól: 34. Gregor. Rozhodčí: Karlík. ŽK: 1:1. Diváci: 121. Poločas: 0:1. Chotěboř: Dobrovolný – Tůma, Martin Somerauer, Marek Somerauer, Moravec – Stránský, Gregor (46. Nedvěd), Voborník, Chlad – F. Janda (67. Vepřovský), Hanousek. Přibyslav: Pazderka – Vopršal, Votava, Ondra – Vykoukal (59. F. Bačkovský), Krčál (83. Němec), Sibera, J. Bačkovský, Pochop – Tvrdík (71. Smejkal), Škacha.

LEDEČ N. S. - V. MEZIŘÍČÍ B 2:3

Góly: 49. Chlubna, 60. Pešek – 20. a 66. Crkal, 77. Chalupa. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 1:2. Diváci: 154. Poločas: 0:1. Ledeč n. S.: Beránek – Vodička, Šíma, F. Gramer, Karel – Smejkal, Havel (80. Petřík), Pešek, Chlubna - Trpišovský, Vágner (58. S. Bezděk). V. Meziříčí B: Dubec – Bibr, Sysel, Benda (73. Zedník), Partl (90. Klíma), Crkal (88. Mička), Chalupa, Mirek Malata, Mužátko (59. Krčál), Marek Malata, Berka.

Duely SPEŘICE – NOVÁ VES a ŠEBKOVICE – OKŘÍŠKY byly odloženy.



1. Pelhřimov 5 4 0 1 13:3 12

2. HFK Třebíč 5 3 2 0 11:8 11

3. Speřice 4 3 1 0 9:1 10

4. Nová Ves 4 3 0 1 11:4 9

5. Velké Meziříčí B 5 2 1 2 8:5 7

6. Přibyslav 5 2 1 2 7:7 7

7. Chotěboř 5 2 1 2 5:5 7

8. Žirovnice 5 2 0 3 14:13 6

9. Sapeli Polná 5 1 3 1 10:11 6

10. Náměšť-Vícenice 5 2 0 3 7:8 6

11. Okříšky 4 1 2 1 7:7 5

12. Ledeč n. Sáz. 5 1 0 4 5:8 3

13. Šebkovice 4 0 2 2 3:14 2

14. Bedřichov 5 0 1 4 3:19 1