Kde jste začínal s fotbalem, když ne ve Speřicích?

Bydlím dva kilometry od Petrovic, takže jsem začínal tam. Už jako dorostenec jsem se přesunul do Želiva, kde jsem hrál do nějakých dvaceti. V autobuse jsem jezdíval s Pavlem Svobodou (dlouholetý sekretář klubu – pozn. aut.), který mě lákal do Speřic tak dlouho, až jsme se domluvili.

Co jste hráli za soutěž, když jste tam přišel?

Okres. Měli jsme tehdy dobrý tým, vyčníval v něm Luboš Jančík, ale dlouho jsme se nedokázali dostat nahoru. Vždycky tam byl někdo lepší. Na vzestupu byl Budíkov, který bral hráče z Humpolce. Pak Čejov, kde to vedl Zdeněk Lepeška. Ten zase spoléhal na kluky z Pelhřimova.

Ambice hrát alespoň bétřídu klub ale měl, že?

Už před námi se tam tahle soutěž hrála. Přišel jsem do takových jalových let, ale plány na vzestup byly vždycky. Když Pavel Svoboda za osmnáct tisíc a nějakou hlínu kupoval mě a Míru Vlčka, tak měl v hospodě Na Kocandě prohlásit, že teď to Speřice rozjedou.

Z okresního přeboru jste se dostávali několik let, ale pak už byl vzestup strmější.

Hned první rok jsme vykopali jihočeskou bétřídu. Tuším, že jsme za celou sezonu neprohráli nebo možná jen jednou. Do toho přišla reorganizace, do I. A na Vysočině jsme se dostali nejen my, ale i celá řada týmů z okolí. Třeba i sousední Jiřice.

Druhé housle jste nehráli ani v átřídě. V roce 2014 jste ji dokonce vyhráli. Proč se tehdy nešlo do krajského přeboru?

Byly tam dva tábory. Já jsem s Mírou Vlčkem a Jirkou Holendou patřil k těm, kteří nahoru nechtěli. Trénovali jsme dorost, který byl výborný, ale bylo nám jasné, že ti kluci nám ještě nejsou schopni pomoci, převzít to. Potřebovalo to ještě čas, soutěž bychom neudrželi.

Vyčítali vám to lidé ve vsi, že jste nevyužili historickou šanci?

Byli tací, ale nebylo jich moc. Zasvěcení, kteří se kolem fotbalu točili a znali situaci, to chápali.

Když jste postup odmítali, věřil jste, že váš čas přijde a do kraje se za pár let posunete?

Stoprocentně. Náš dorost v té době vyhrál krajský přebor, měli jsme šanci jít do divize. Nakonec jsme ji v rámci dobrých vztahů nechali Humpolci, který z ní měl sestoupit. Dlouhodobě jsme neměli na to ji hrát, ale v tu chvíli jsme měli tým výborný.

Postup přinesla sezona 2016/2017. Co si z té doby vybavujete?

Vybaví se mi hlavně fantastická parta. Ta byla ve Speřicích pořád, nic na tom neměnil fakt, že se v tu dobu měnil tým. Hodně už to přebírali naši synové. David Jančík, Dominik Vlček, můj Martin, Jirka Holenda. A pak si také vybavuji, že tu dobu hodně gólů střílel David Morava, který přišel z Humpolce.

Nahoru jste šli ze druhého místa. Neměl jste strach, že budete za rok dole?

Pomalu jsem končil a zkušenosti s krajským přeborem jsem neměl. Nevěděl jsem, do čeho se ženeme. Na druhou stranu jsem vnímal kvalitu týmu, který měl budoucnost, takže jsem věřil, že obstojíme.

Zahrál jste si tedy krajský přebor a navíc v jednom týmu se synem. Otec asi nemůže chtít více, že?

To je jasné. Jen mě mrzí, jak teď Martin dopadl. V dorostu měl problémy s křížovými vazy na jedné noze, při zápase v Ledči se mu to stalo na druhé. V lednu to byl rok a moc se to nelepší.