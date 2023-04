Byly to právě výkony a góly v dresu Plačkova, které mu pomohly do lepší soutěže. „Zájem z Humpolce byl už loni v zimě, ale nešlo o nic konkrétního, takže to nakonec nedopadlo,“ vrací se o rok zpátky Petr Vavřička.

Letos už mělo jeho 22 podzimních gólů ve III. třídě větší váhu, ale v první chvíli to vypadalo spíš na angažmá v AFC Humpolec B, který hraje I. A třídu. „S nabídkou na přestup do Humpolce za mnou přišel trenér béčka Martin Zet, nakonec jsem celou zimní přípravu absolvoval s áčkem pod trenérem Romanem Veselým,“ vysvětluje Petr Vavřička.

Na čele přeboru dál ujíždí fotbalisté Pelhřimova, u dna si pomohly Dukovany

S týmem Martina Zeta se ale nerozešel, počítal s tím, že v případě menšího vytížení v divizním mužstvu bude chodit kopat za klubové béčko. Skok o pět soutěží výš si v každém případě pochvaluje. „Příprava je na daleko vyšší úrovni, tréninky jsou kvalitní, v tomu máme k dispozici odpovídající zázemí. V Humpolci se cítím skvěle,“ pochvaluje si nový člen divizního mužstva.

Do divizních soubojů zasáhl na pár minut v obou zatím odehraných jarních kolech. Střídal v domácím duelu proti Tasovicím, který prohrál Humpolec 0:2, i v utkání v sobotu 25. března dopoledne v Bohunicích, odkud si nejhorší tým divizní skupiny D odvážel prohru 0:4. „V Bohunicích jsme nehráli úplně špatně, rozdíl byl hlavně v koncovce. Na úvod jara jsme hráli ale s předními týmy v soutěži, měli jsme těžký los,“ připomíná Petr Vavřička.

Sám pak absolvoval pořád ještě v sobotu utkání za béčko v Mírovce, které rezerva Humpolce ovládla a vyhrála 2:0. Petr Vavřička jistil výhru trefou ve třiašedesáté minutě. „Sobotu jsem měl docela hektickou, ale dalo se to zvládnout. V áčku se chci udržet, ale rád půjdu hrát i za béčko, když bude potřeba,“ říká ke své roli v novém klubu.

Fotbalisté Moravských Budějovic zahájili na jedničku. Rozhodla lepší fyzička?

Nedělní volno pak využil k tomu, aby vyrazil s přítelkyní. Na fotbal! „Plačkov hrál přátelák, tak jsem se tam za klukama vypravil. I když jsem přestoupil do Humpolce, pořád máme dobré vztahy,“ zdůrazňuje Petr Vavřička.

Plačkovu vděčí, že se po přestěhování do Humpolce ze západních Čech vůbec vrátil k fotbalu. Hrával I. B třídu za Horšovský Týn, stěhoval se v nejisté době, kdy nejen fotbal ochromil covid a sním spojená omezení nejrůznějších aktivit.

S fotbalisty, kteří hrají za Plačkov, se potkal náhodně v zapadlé sídlištní Jiřické hospůdce, tam začal před necelými dvěma lety restart jeho fotbalové kariéry. „Historku z Jiřické hospůdky si pamatuji, v současnosti už na tyhle návštěvy mám ale méně času,“ dodává Petr Vavřička.