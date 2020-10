Trenéři by při přípravě na zápasy v letošní sezoně měli zbystřit. Když se blíží sedmdesátá minuta, síla okříšských fotbalistů roste. Sedm gólů vstřelili právě v této závěrečné fázi, dva z nich padly dokonce v nastaveném čase.

V závěrečné dvacetiminutovce se fotbalisté Okříšek (v bílých dresech) trefili už několikrát. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Poznala to i rezerva Velkého Meziříčí. V desátém kole krajského přeboru, na nějakou dobu posledním, to vypadalo, že juniorka třetiligového týmu si připíše do tabulky tři body. Po dvou trefách Pavla Partla vedla 2:0 a přes šance celku z Třebíčska se zdálo, že vedení udrží.