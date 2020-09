Události, které zapříčinily neodehrání zápasu, nabraly spád ve čtvrtek. „Maminka jednoho našeho hráče pracuje v Domově pro seniory, kde je toho teď více, a on měl rýmu. Nechtěl nic riskovat, takže vyrazil k lékařce,“ vypráví kouč týmu.

Obvodní lékařka poslala hráče na otestování, den se na výsledky čekalo. „V pátek se test potvrdil, takže v souvislosti s tím musel nahlásit, s kým byl v kontaktu. S námi byl předtím v neděli ve Velkém Meziříčí,“ vysvětluje Jiří Holenda.

Proto se řešilo, zda půjde celý tým do karantény. Rozhodnutí bylo na krajské hygienické stanici, která řekla ne. „Usoudili, že už je to pět dnů, že proběhla inkubační doba, takže nás do karantény neposlala. Sehrání zápasu nechala vyloženě na nás,“ uvádí, jakou situaci v klubu řešili.

Ve Speřicích komplikace nechtěli, proto proto požádali o radu centrální hygienickou stanici. Ani ta odehrání zápasu vyloženě nezakázala, nicméně dala doporučení, aby se nehrálo. „Proto jsme zavolali do Nové Vsi. Tam jsou normální lidé, domluvili jsme se, že utkání odložíme,“ děkuje na dálku Jiří Holenda a dodává: „Asi by se hrát mohlo, ale takhle je to zřejmě lepší. Alespoň jsou v klidu hráči a hlavně lidé okolo fotbalu v obou klubech. Bylo to dobře i pro diváky. Asi nebudeme poslední, kdo bude před podobným rozhodnutím stát.“

V malé vesničce na Humpolecku nechtějí riskovat ani ohledně tréninků. Proto po volném víkendu nad jejich konáním stále visí otazník. Zmizet by měl v řádu hodin. „Buď dnes nebo zítra se nám mají ozvat z hygieny, aby nám dali informace. Zatím ještě nevolali,“ informoval v pondělí dopoledne Jiří Holenda.

Ten očekává, že jeho klub dostane zelenou. Přece jen od objevení prvního a zatím jediného potvrzeného případu nákazy už uplynulo několik dnů. „Osobně si myslím, že nám tréninky povolí. Stejně tak věřím, že zápas proti Bedřichovu příští víkend už odehrajeme,“ je kouč optimistou.

Reakce Nové Vsi

„O možných variantách řešení této situace jsme věděli. Chceme vyhrávat stylem fair-play, rozhodně není naším cílem získávat body jen díky tomu, že někdo nemůže k utkání nastoupit z tohoto či jakéhokoliv jiného důvodu. Odložení zápasu bylo proto logickou variantou. Hráči Speřic přejeme brzké uzdravení. V kabině jsme se okamžitě dohodli na tom, že nechceme jet někam, kde může být problematické prostředí. Je to myslím ohleduplné i vůči všem týmům v krajském přeboru. Za týden můžeme stát v podobné situaci třeba i my. Termínů k dohrání odložených zápasů je na podzim dost, ať už vloženou středou, nebo v listopadu. Hráčům jsem dal o víkendu volno, někteří z nich si šli v neděli zahrát za naše béčko.“ Václav Pohanka, trenér Nové Vsi