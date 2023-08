V páté minutě nastavení první části hry totiž vzplály na polovině hrací plochy velké emoce. Jejím výsledkem bylo zásadní oslabení Humpolce. „Podle mého byla první červená karta nezasloužená,“ začíná s popisem situace Zet. „V průběhu prvního poločasu šel útočník hostů do souboje s naším brankářem a dostal jen žlutou kartu. Potom přišel podobný zákrok našeho stopera na půlce, když to bylo ještě hraniční s ofsajdem, rozhodčí pískl, v ten moment došlo k souboji s protihráčem a náš hráč dostal rovnou červenou kartu.“

Přestřelka ve Štokách. Dát pět gólů a nevyhrát je smutné, přiznává trenér Polák

Udělený osobní trest byl roznětkou. „Bohužel náš jiný hráč na to konto přiběhl do chumlu a strčil do soupeře. To byla naše nedisciplinovanost a oprávněná druhá žlutá a červená karta,“ pokračuje v popisu událostí domácí trenér.

Košetice darovanou dlouhou přesilovou hru náležitě využily. „K naší vysoké výhře pomohly dvě červené karty,“ souhlasil v reakci pro Deník vedoucí týmu Tomáš Vejsada. „To bylo samozřejmě pro vývoj utkání zásadní,“ přidal se košetický trenér Jiří Musil.

Humpolec se snažil dohrát utkání se ctí, ve velkém vedru ale hráčům rychle docházely síly. „Myslím si, že v jedenácti lidech bychom měli na to Košetice ještě potrápit a pokusit se vyrovnat. V devíti už se ale ve druhém poločase nehrálo o nic,“ krčil rameny Zet.

Zaspali začátek, přesto nováček z Vladislavi po pauze otočil zápas v Počítkách

Ten se nakonec dostal do zápisu o utkání jako trestaná osoba také. „Dostal jsem po zápase červenou kartu,“ netají vlastní problém. „Hrál jsem fotbal i basketbal a nechci si stěžovat na rozhodčí. Po zápase ve mně prostě bouchly saze, byla to moje chyba, samozřejmě. Začal jsem tam rozhodčím vulgárně nadávat, což mě potom mrzelo.“

Je tak možné, že v nadcházejícím důležitém utkání s béčkem Havlíčkova Brodu bude počínání svých svěřenců sledovat ne z lavičky, nýbrž z hlediště. „Já už jsem na svazu byl, po loňském utkání proti Pacovu. V poslední době trenéři dostávají většinou pokuty, nedostávají žádné zákazy. Otázkou ale je, jak se tam moje jméno již občas skloňuje, jestli nedostanu stopku. Nechám se překvapit,“ říká již klidně a s úsměvem trenér humpolecké rezervy. „Byly tam emoce, což mě mrzí a už se s tím nedá nic dělat. Ke sportu to ale patří a my se budeme snažit porážku v Havlíčkově Brodu odčinit.“