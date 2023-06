Vloni jste do 1. A třídy postupovali ze čtvrtého místa. Pomýšleli jste v té době na boj o čelo tabulky, nebo především na záchranu? Než jsme kývli na nabídku postupu, sondovali jsme možnosti posílení týmu. To se podařilo. Proto jsme se do soutěže přihlásili. Ne s touhou hrát úplně na špici, ale přece jenom s kvalitnějším kádrem než v minulé sezoně.

Plusem pro tým asi bylo i to, že byl z předchozí sezony zvyklý vyhrávat…

Pokud máte za sebou výsledky, se kterými jste spokojený, a i hra vypadá dobře, jste určitě na cestě k úspěchu a také nám to pomohlo.

Kdy jste začali uvažovat o tom, že byste zabojovali o první místo v tabulce?

Naše požadavky na hráče byly, aby hráli atraktivní fotbal. Kvalitně jsme trénovali ve více lidech, a to se všechno během sezony projevilo. Především v domácích zápasech, kde jsme byli opravdu silní (Pacov doma ze třinácti utkání jedenáctkrát vyhrál a dvakrát remizoval – pozn. aut.). Po podzimu, když jsme viděli, že jsme v tabulce docela vysoko, jsme si řekli, že se pokusíme o to zabojovat.

Všechno vyvrcholilo hodně divokým závěrem soutěže. Tři kola před koncem jste doma zdolali Štoky a postup byl hodně blízko.

Musím přiznat, že my jsme jaro vlastně až tak dobré neměli. Zimní příprava nebyla úplně povedená, najednou jsme nehráli náš fotbal, spíše takovou jednoduchou hru, která nám moc nešla. V zápase se Štokama to proto bylo buď anebo. Oni mají v útoku opravdu velmi kvalitní kluky a hodně nás zlobili. V průběhu hry jsme měli i trošku štěstí a nakonec se to zlomilo v náš prospěch (5:2).

Jenže potom v Pohledu místo potvrzení postupu přišla ledová sprcha.

Před utkáním v Pohledu najednou byla v klubu nálada, že vyhrajeme a je to. Celý týden se kluci viděli jako první, trénink se nesl v dobré náladě. Na hřišti v Pohledu byl potom jen jeden tým (5:0). My jsme zůstali hlavama v Pacově.

Nakonec jste v posledním kole od svých přemožitelů dostali dárek a mohli s Rozsochatcem o přebor ještě zabojovat. Jak moc to pro vás bylo složité utkání?

S Rozsochatcem jsme měli problémy už na podzim, když tenkrát byli poslední v tabulce. Dali jsme tam první gól, tlačili jsme je. Ale oni svojí zarputilostí vyrovnali a my jsme nedokázali od nich odvézt tři body. Na to poslední utkání k nám už přijeli trošku oslabení, ale hráli s námi otevřený fotbal a potvrdili svůj jarní progres. Určitě to nebylo jednoduché utkání. Oslavy po něm byly velké a vím, že někteří kluci si brali narychlo v pondělí dovolené. (směje se)

Druhý postup v řadě, nyní do nejvyšší krajské soutěže, to je velký závazek. Uvažovali jste o tom, zda postup vezmete?

Řešili jsme to hned v neděli. Spousta fanoušků po zápase za mnou chodila, co bude dál. Rozhodli jsme se, že do přeboru půjdeme, a teď přemýšlíme, co s tím. Hned po zápase jsem s některými hráči hovořil. Pár jich totiž předem avizovalo, že po sezoně skončí. Ale jsem přesvědčen, že nakonec kádr zůstane v podstatě velmi podobný tomu letošnímu.