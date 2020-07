Jako první vyběhli na trávník fotbalisté Ždírce nad Doubravou a Nového Města. Třetiligoví hosté ovšem měli co dělat, aby dobře hrající Ždírec zdolali 2:0. Vedení jim po úniku Josefa Švandy zařídil Tomáš Duba, který se vrátil z testování v Blansku a zůstává na Vrchovině. Pojistku přidal v samotném závěru Veselý po spolupráci se Smetanou a mladičkým Švandou. „Zápas byl sice neurovnaný, ale bojovný a běhavý. V poli mi přišlo, že to bylo vyrovnané. Ve druhém poločase jsme sestavu promíchali a měli jsme tam nějaké šance. Pořád se něco dělo. Těšilo mě, že jsme soupeře ke konci dokázali zmáčknout,“ řekl k utkání ždírecký kouč Martin Slavík.

Okresní derby sehrálo Velké Meziříčí se Žďárem nad Sázavou, který podlehl favoritovi 1:3. „Mohu být spokojený jen s výsledkem. Hru, co jsme předvedli není ani třeba hodnotit, protože tam nebylo vůbec nic z toho, co jsme si řekli v kabině,“ zhodnotil kouč Velkého Meziříčí Jiří Šimáček. „Ze začátku jsme měli respekt, pak se hra vyrovnala a my si vytvořili nějaké šance. První poločas vypadal z naší strany dobře. Ve druhé půlce využil šance jen soupeř, a proto zaslouženě vyhrál,“ doplňuje Petr Nedvěd.

Humpolec v přípravě zatím sbírá jednoznačné výsledky. Po vítězství 4:0 nad Bedřichovem prohrál 0:3 v Hlinsku. Přitom v poli rozhodně nebyl horším týmem. „Byli jsme častěji u míče, jenže jsme byli až moc hodní. Soupeř nás za to trestal,“ přiznal trenér Lukáš Staněk. Všechny tři góly Hlinska obstaral jeden hráč tmavé pleti. „Byl rozdílový. Musím ale přiznat, že dva góly padly po nedůrazu našich stoperů,“ hledal chyby ve vlastních řadách.

O jedinou středeční remízu se postaral Havlíčkův Brod. S jihlavskými staršími dorostenci hrál 1:1. O vyrovnání se postaral bývalý hráč FC Vysočina Časta. „Mladíci nás v rychlosti předčili. Nebyli jsme schopní rozvést věci, které umíme. Zápas byl trenérsky přínosem, protože nám zase ukázal, na čem máme pracovat,“ řekl kouč Brodu Josef Soural.

JIHLAVA U19 – H. BROD 1:1

Góly: 75. Hlaváč – 80. Časta. Poločas 0:0. H. Brod: Zelenka – Štědrý, Janovský, Deyl, Malimánek – Kučera, J. Henek, Bajer, Fikar – Cakl, Žila. Střídali: Kubát, Turek, Peca, T. Karlík, P. Časta, Synecký, Novák, Šilhart.



ŽDÍREC – NOVÉ MĚSTO 0:2

Góly: 14. Duba, 90. Veselý ml. Poločas 0:1. Ždírec. Bartaloš – Málek, Pelikán, Pavlas, Fikar – Koutný, Mrázek, J. Novotný, Pátek, O. Slavík – Vopršal. Střídali: Dočekal, Klimeš, Najman, Soukup, Ondra. N. Město: P. Šmída (60. Sáblík) – Vašíček (85. Veselý), Batelka, Vícha, Bača – Duda (46. Smetana), Michal – Veselý (46. Hekerle), Duba, J. Švanda – M. Šmída (60. T. Švanda).



V. MEZIŘÍČÍ – ŽĎÁR N. S. 3:1

Góly: 27. Nedvěd, 64. Demeter, 89. Plichta – 33. Vitásek. Poločas 1:1. V. Mezíříčí 1. poločas: Kruba – Puža, Komínek, Mucha, Sysel – Mezlík, Dolejš, Nedvěd, Šuta – Partl, Mirek Malata. 2. poločas: Kruba – Marek Malata, Mucha, Kriegsmann, Bouček – Nedvěd, Kotoun, Růžička, Demeter – Dufek, Plichta. Žďár n. S.: Hajný – Fiala, Trojánek, Zažímal – Severa, Vitásek, Sodomka, Švoma – L. Trojánek, Kovář, Kunstmüller. Střídali: Henzl, Vokoun, Srnský.



HLINSKO – HUMPOLEC 3:0

Poločas: 1:0. Humpolec: Kříž – Kopic, D. Maršík, Pecha, Řezáč, Zástěra, Dalík, Svoboda, Koloušek, Šerý, Pešek. Střídali: Matějka, L. Havel, Luňáček, J. Maršík, Pikl, Podoba.