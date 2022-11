Ačkoliv byla v podzimní termínové listině připravena varianta s předehráním prvního jarního kola, úplně samozřejmé to nebylo. „Vzhledem k tomu, že počasí je aktuálně celkem slušné a na nadcházející dva týdny nehlásí meteorologové nic extrémního, rozhodlo se, že se dodrží termínová listina a úvodní jarní kolo se předehraje o víkendu pátého a šestého listopadu,“ nastínil Šoukal.

Ten současně připomněl, že se to bude týkat pouze soutěží mužů. „Hrát se bude čtrnácté kolo krajského přeboru a obou skupin 1. A třídy i 1. B třídy,“ prozradil.

Stanovisko klubů na svazu nezjišťovali. „Sportovně-technická komise se rozhodla tak, jak se rozhodla. Tam se nezjišťuje názor klubů. Klíčové byly rozhodně klimatické podmínky, a to nejen ty současné. Pokud by se první jarní nepředehrálo nyní, museli bychom na jaře začít už někdy v polovině března. A to bývají klimatické podmínky většinou poměrně nepříznivé,“ zmínil sekretář KFS Vysočina důležitou okolnost.

V posledních letech už se ale z tohoto kroku stal skoro zvyk. „V minulých letech byla hlavním důvodem předehrávky hrozba covidu. Aby mohly být tabulky případně nedohraných soutěží uznány, muselo být odehráno více než padesát procent zápasů. Tentokrát všem hrály klíčovou roli klimatické podmínky. Navíc musíme také našimi soutěžemi navazovat na vyšší soutěže, tedy třetí ligu a divizi,“ zdůraznil Šoukal.

Redakce Deníku se samozřejmě obrátila také na kluby. „S tím, že se bude první jarní kolo předehrávat, počítáme od začátku sezony. V termínové listině to bylo naplánováno, zrušit by to mohla jen nějaká kalamita,“ prohlásil kouč fotbalistů Pelhřimova Richard Zeman.

Ten je dlouhodobě zastáncem toho, že se by se měl hrát stejný počet zápasů na podzim i na jaře. „Přijde mi to rozumné, v zásadě by to tak mělo být. Ale chápu, že se předehrává hlavně kvůli počasí,“ přemítal.

Jelikož se Pelhřimovu, vedoucímu celku tabulky přeboru, v posledních týdnech daří, mohla by to pro něj být výhoda. „Čekají nás dva těžké zápasy venku, takto se na to rozhodně nedívám,“ odmítal Zeman možnou výhodu.

Jasný názor vyslovil trenér fotbalistů Nové Vsi. „S předehrávkou jsme počítali, ale přijde mi to jako absolutní nesmysl. Na jaře tak budeme hrát jen dvanáct zápasů. Navíc teď se bude hrát na blátě, kdežto třeba v květnu, pokud by se zkraje jara hrát nedalo, budou ideální podmínky,“ mračil se Petr Nedvěd.