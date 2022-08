Jani UrdinovZdroj: FC Vysočina JihlavaNa konkrétní žertíky si ústecký rodák nevzpomíná. Když ale jmenuje hlavní aktéry v teplické kabině, je nasnadě, že tam veselo prostě být muselo. „Nic konkrétního si vážně nevybavuji. Ale rád bych se vrátil do Teplic. Tam byl na žertíky vyhlášený Eda Poustka, který nějakým kouskem vždy přivítal každého nováčka. Musím říct, že v tomhle oboru byl mistr a vždycky se mu to povedlo,“ zmiňuje Zoubele v celém fotbalovém dění známého maséra.

Zoubele sám na sobě pozoruje, že vnímání dění v kabině se postupem věku mění. „Ale mění se i doba,“ upozorňuje. „Je to všechno hodně jiné. Současní mladí mají pohled jiný, než jsme měli my. Když jsem jako mladej přišel do kabiny, kde jsem seděl vedle Hunala s Poštulkou, byl jsem zařezanej a bál jsem se něco říct. Teď mají ti mladí větší sebevědomí. Tím však nechci říct, že jsou drzejší nebo tak, jsem s nima úplně v pohodě. My jsme ale měli k těm starším o dost větší respekt.“

Vnímá to i u současné party v Jihlavě. „Nyní je tady kabina hodně mladá, takže je tu spíš taková pracovní atmosféra. Každá parta má svá specifika,“ uvědomuje si Zoubele. „Jsme tady vlastně s Matúšem Lackem jen dva starší hráči. Snažíme se kabinu samozřejmě nějak usměrňovat, ale také to jde spíš do nějaké srandy. Myslím si, že tady máme zdravou kabinu a funguje bez problémů.“