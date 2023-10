Poločasový koncert. Po delší době naskočil do soutěžního utkání střelec pelhřimovského C…

Velkým překvapením pro něj tento krok vedení FC Slavoj ale nebyl. „Naše výsledky byly špatné, navíc nebyl výhled nějakých lepších. Proto se něco podobného dalo očekávat,“ přiznal.

S klubem z Pelhřimovska se však lodivod, který trvale žije v Českých Budějovicích, rozloučil v dobrém. „Bylo to naprosto korektní. Řekli jsme si, že bude nejlepší, když klub i já půjdeme svojí cestou,“ sdělil.

Chytili pořádnou fazonu. Fotbalisté Ledče v přeboru čtyřikrát v řadě neprohráli

Po loňské slušné sezoně se Žirovnici letos příliš nedaří. Po deseti kolech je s pouhými osmi body předposlední. „Vinou zranění jsme měli úzký kádr, tím pádem chyběla v mužstvu potřebná konkurence. Vrcholem byl nedělní debakl 0:10 v Třebíči,“ komentoval Hřib.

Podle jeho slov má mančaft v plné síle na víc. „Tak jako loni by se hrál klidný střed tabulky. Letos to bude boj o záchranu,“ přisvědčil.

Výsledky svého dnes již bývalého působiště prý bude dále sledovat. „V Žirovnici to mám rád, protože jsem tam několik let také žil. Určitě ji budu sledovat. Nyní budu působit blízko mého bydliště v Jihočeském kraji, ačkoliv jednu nabídku na trénování jsem už na Vysočině dostal,“ pousmál se Hřib.

Mrzutá ztráta. Fotbalisté Speřic veledůležité body Břeclavi doslova darovali

VEDENÍ FC SLAVOJ ŽIROVNICE: Korektní rozchod po vzájemné dohodě

K výměně trenéra jsme sáhli kvůli neuspokojivým výsledkům týmu. Nedělní debakl 0:10 v Třebíči byl pomyslnou poslední kapkou. S Romanem Hřibem jsme se ale rozešli naprosto korektně, po vzájemné dohodě. Za práci u mužstva bych mu chtěl poděkovat.

Novým trenérem jsme jmenovali Jiřího Vodáčka. Je to žirovnický patriot, už A tým v minulosti trénoval. Domluva platí na poslední tři podzimní kola. Zimní přípravu už by měl začít nový trenér, ale nemohu vyloučit, že bude u mužstva dál pokračovat Jiří Vodáček. Zkraje prosince máme v klubu valnou hromadu, na níž bude zvolen nový výbor, který by také měl vybrat nového kouče.

Libor Šebesta, předseda FC Slavoj Žirovnice