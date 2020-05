Trenér Regásek současnému kádru věří. Posily hledat zatím nebude

Opět začínají. Fotbalisté Pelhřimova vinou nedohrané sezony přišli o možnost bojovat o postup do divize. Realizaci tohoto snu odsunuli o rok. „Teď to bude o tom, jak hráče namotivovat na další sezonu,“ svěřil se trenér Pavel Regásek a potvrzuje, že to lehké nebude: „Hlavně teď. Nemáme moc na co trénovat. Do další sezony je dost daleko. Proto budu rád, když si zahrajeme pár přípravných zápasů,“ potvrzuje, že už by přivítal větší porci fotbalu.

Trenér fotbalistů Pelhřimova Pavel Regásek věří, že má už teď dost silný tým na to, aby vybojoval postup do divize. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot