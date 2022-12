Nejinak je tomu také v krajských fotbalových soutěžích na Vysočině. Ty ovšem, co se rozhodčích týká, prožily poměrně klidnou půlsezonu. „Za uplynulý půlrok jsme nemuseli, co se rozhodčích týká, řešit žádný významnější problém. Musím za to všem rozhodčím poděkovat,“ sdělil Deníku Josef Bajer, předseda Komise rozhodčích a delegátů Krajského fotbalového svazu (KFS) Vysočina.

Ten potvrzuje, že chování vůči rozhodčím je přesným odrazem společenského dění. „Pokud jde o přístup hráčů a diváků k nim, je to přesný odraz stavu naší společnosti. Chování vůči rozhodčím se tak určitě nezlepšuje. Nějakou fyzickou agresivitu vůči nim jsme řešit nemuseli, ale pokřikování a nadávky se neustále opakují. Lidé se chovají tak, jak se chovají, a přenáší to i na hřiště,“ hořce se pousmál.

A to přitom Vysočina nepatří ke krajům, kde by se řešily vyhrocené situace příliš často. „Musím říci, že Vysočina je v tomto směru hodně klidný region. V jiných krajích, co se bavím s mými kolegy, řeší daleko vyhrocenější situace,“ potvrdil Bajer.

Leckdy přitom nepříznivou, skoro až dusnou atmosféru na hřištích a stadionech vytváří úplné minimum přítomných diváků. „Situace se liší oddíl od oddílu. Někde jsou fanoušci slušní, mají pochopení. Jinde je to pro změnu pokaždé vůči rozhodčím vyhrocené, přitom je tam stovka diváků úplně v klidu a jen dva řvouni, dá se říci hulváti, vytváří úplně jinou atmosféru,“ zmínil.

V drtivé většině případů si sudí musí při zápase vyslechnout ledacos také od samotných hráčů. „On je to všeobecný trend. Hráči pravidelně sledují televizi, sociální sítě, vidí spoustu utkání, kde si bohužel brávají, pokud jde o jejich chování, inspiraci. Řada rozhodnutí je pro rozhodčí složitá, proto zůstává kolikrát rozum stát nad tím, jak se hráči chovají,“ kroutil hlavou předseda Komise rozhodčích KFS Vysočina.

A ještě na toto téma pokračoval. „Hráči kolikrát, místo toho, aby hráli, dělají chytré a nevěnují se samotné hře. Žádné inzultace jsme naštěstí v poslední době řešit nemuseli, spíše narůstá kritika rozhodčích. To znamená nejčastěji věty typu „pískej to“, „ty to neumíš“, ale vyhrožování naštěstí ne.“

Velkou novinku v Kraji Vysočina této sezony je zavedení povinnosti natáčet mistrovské zápasy také v I. A třídě. Jak se osvědčila? „Video hodnotíme vysoce pozitivně. Je to větší tlak na hráče, ale také na rozhodčí. Komise s tím má sice velké množství práce, ale současně jsme díky videu vyhodnotili řadu věcí, které dříve nebyly možné. Nyní tak máme díky záznamům lepší možnost dát při sporných situacích za pravdu rozhodčímu, hráči, nebo klubu,“ pochvaloval si.

O které situace se nejčastěji jedná? „Surová hra, nařízené pokutového kopu, zmaření zjevné brankové příležitostí. To vše se nyní mnohem lépe vyhodnocuje. Dříve jsme se přitom mohli rozhodovat jen podle vyjádření aktérů,“ připomněl Bajer.

Neustálou bolestí, která se zřejmě jen tak rychle nezmění, je nedostatek rozhodčích. „To je obrovský problém. Přijdou noví adepti, odpískají dva tři zápasy a skončí. Dnes jim přitom okresní svazy poskytují vybavení, což dříve nebývalo. Okresy tudíž mají málo rozhodčích a brání se je poskytovat pro krajské soutěže. Na některých okresech třeba k zápasům nominují jen hlavního sudího, protože na ty pomezní už se jim prostě nedostává,“ vysvětloval.

Jaké vlastně jsou aktuální počty? „Je to bída. Aktuálně máme necelých šest desítek rozhodčích, ale potřebovali bychom jich minimálně o polovinu více. Proto trestat rozhodčí, když jich máme málo, je docela problematické. Samozřejmě za velké pochybení trest musí přijít, ale jen chci ukázat, jak tak situace vypadá,“ naznačil.

Navíc je tato práce časově náročná. „Je potřeba mít odpovídající rodinné zázemí. Vždyť většina sudích odpíská či odmává za sobotu a neděli několik zápasů. Není to tedy jen o jednom odpoledni, ale pravidelně o celém víkendu,“ dodal Josef Bajer.

JAROSLAV BENEŠ – rozhodčí, předseda OFS Žďár n. S.

V poslední době viditelně stoupla agresivita ze strany diváků vůči všem aktérům fotbalových utkání. Ať už jde o rozhodčí, hráče či funkcionáře. Je to ale celkem pochopitelné, jak vypadá celkově společnost v Česku, tak to potom musí vypadat také při fotbalových zápasech.

Někteří rozhodčí si to bohužel nechávají líbit, což je špatně. Nejtypičtější ze strany diváků pravidelně bývá výhružka, že ze hřiště neodjedu.

Obecně nyní panuje velká agrese vůči rozhodčím, hráčům soupeře, to dříve nebývalo. Vím, že třeba na žďárském okrese bylo hodně disciplinárních trestů za urážky nejhoršího kalibru.

Někteří rozhodčí si to bohužel nechají líbit, přejdou to. Ale nechápou to, že když takové chování diváků, hráčů či funkcionářů nepotrestají, chovají se ti lidé o týden později úplně stejně, možná, že i ještě hůř.

Jak jsem hovořil o odrazu stavu společnosti, sport je bohužel pokaždé první na řadě. Lidé se jdou „vybít“ buď na sportovní zápas, nebo jdou do hospody sednout k pivu a tam také nadávají.

Dříve bylo na fotbalových utkáních vše mnohem přátelštější, dnes lidem obecně chybí nadhled. Ať už jde o sport, ale třeba i jiná odvětví, ve všem se hned vidí nějaký úmysl někoho poškodit.

Velký vliv na to má samozřejmě situace z posledních tří let. Nejprve covid, poté válka na Ukrajině, do toho energetická krize… Věci, které jsme si dříve vůbec neuměli představit. Je toho moc a lidé pak „startují na první našlápnutí“.