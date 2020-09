Domácí Košetice samozřejmě nad takovým výsledkem nejásají. Soutěž nezačaly dobře. Po čtyřech kolech mají jen tři body. „Prohra hodně mrzí. Z venku jsme zatím nepřivezli ani bod, chtěli jsme si to vynahradit doma. Bohužel se nestalo,“ litoval jeden z nejzkušenějších hráčů Sokola Tomáš Vejsada.

Přitom jeho tým měl zápas rozehraný nadějně. V poločase vedl, podruhé pak po hodině hry po proměnění penalty. Jenže rychle srovnal Melmuka a závěr přinesl završení obratu.

Proč? Z pohledu domácích je to stále stejné. „Dostáváme zbytečné góly, ale co je horší trápíme se v koncovce. To je náš dlouhodobý problém,“ pojmenoval příčinu nejen této porážky.

Košetice navíc po dvou kolech opustil jejich nejlepší střelec uplynulé sezony Jiří Štyx. Neodolal vábení Vlašimi. „Loni dal jedenáct gólů, ale většinu v závěru podzimu, kdy se mu dařilo nejvíce. Pomohl by nám, ale naše problémy v koncovce by asi úplně nevyřešil. Ty už máme několik let. Byl to hlavní důvod, proč jsme sestoupili z přeboru,“ zastává názor Tomáš Vejsada.

Humpolecká juniorka si může po tříbodovém zisku oddechnout. Povedlo se jí ukončit rodící se sérii porážek. Po prohrách v Novém Rychnově a doma se Světlou už bodovat potřebovala. „V tabulce pravdy jsme se dostali na nulu. Už se na to dívá lépe,“ potvrdil Imrich Brdečka.

Ten věří, že vítězství budou přibývat. „Máme dostatečně široký kádr, který má i solidní kvalitu. Měli bychom se pohybovat v horní polovině tabulky,“ vyslovil přání, které ještě o řád povýšil. „Potěšilo by mě, kdyby se nám povedlo občas zaskočit nějakého favorita. Podobně jako se to teď povedlo Novému Rychnově v zápase proti Kamenici.“