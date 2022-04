Díky čtyřem zásahům zaokrouhlil počet svých letošních tref už na rovných třicet. „Myslím ale, že nějak zvláštní pozor si na mě obránci soupeře nedávali,“ poznamenal.

A jak viděl své branky? „První jsem dosáhl hlavičkou po centru z lajny. Druhý po pěkné nahrávce do uličky, kdy jsem gólmanovi udělal kličku a zakončil do prázdné branky. Třetí byla střela z vápna přesně k tyči a ten poslední už si ani nevybavím,“ popisoval.

Ačkoliv je béčko Telče ve 4. třídě první, na postup nemyslí. „Spoluhráči, kterým je vesměs k padesátce, jít výš nechtějí. A ani já už v mých šestatřiceti letech také nejsem nejmladší,“ vysvětloval.

O klasickém rezervním mužstvu se tak v případě Telče nedá hovořit. „To určitě ne. Z kádru áčka s námi nikdo nechodí,“ potvrdil.

Kvality ovšem má kádr Telče B vysoké. „Jedná se o fotbalisty, co hráli 1. A třídu, ale i výše. Fotbalově nad soupeři čníme a v klidu je přehráváme,“ nastínil.

Také Roman Hejda by se nebránil tomu, hrát až do padesáti let. „Pokud by zdraví dovolilo a byli by spoluhráči, nebránil bych se tomu. Letos bych chtěl dosáhnout mety padesáti vstřelených branek,“ dodal Hejda.