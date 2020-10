Sice začal prohrou 4:1 v Chotěboři, ale následovaly vítězství v duelech doma s Přibyslaví (6:3) a v Okříškách (2:1). „Na tabulku už se nám teď dívá lépe,“ okomentoval posun na sedmou příčku. Slavoj má v tuto chvíli dvanáct bodů a i když vyhráno rozhodně nemá, ty nejčernější scénáře jsou už pryč.

Co se stojí za herním i výsledkovým zlepšením týmu? „Kluci si uvědomili, co nám hrozí a zlepšili přístup,“ všiml si trenér a byl konkrétnější: „Je tam teď podstatně větší míra bojovnosti.“

Švecovi se pomalu daří léčit i největší slabinu týmu, kterou je mizerná defenzíva. Počet inkasovaných branek padá směrem dolů. Čtyři, tři a jeden gól. „Pořád hrajeme na čtyři obránce v řadě, ale reagujeme na momentální vývoj v zápase,“ vysvětlil.

Nový trenér se nebojí experimentů. V Okříškách jeho tým změnil složení obranné řady dvakrát. „Když jsme prohrávali, byli jsme už jen v deseti. Proto jsem to vzadu přestavěl na tři obránce. Potřebovali jsme vepředu dva hráče. Vyplatilo se nám to, ale ve chvíli, kdy jsme se dostali do vedení, tak jsme se vrátili ke čtyřem obráncům,“ popsal Martin Švec rošády.

Bylo by chybou myslet si, že je Žirovnice už uzdravená. V tomto směru jí může nastavit zrcadlo nedělní zápas proti Pelhřimovu. „Pelhřimov hraje skvěle. Viděl jsem ho, soutěž nevede náhodou. My ale nemáme co ztratit, což může být naše výhoda,“ zastává názor kouč Slavoje.