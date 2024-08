Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Sobotním tahákem bude derby Třebíčska, v němž domácí Rapotice přivítají nováčka z Šebkovic. Favorit duelu je jasný, protože Rapoticím se loňský poměrně úspěšný kádr podařilo nejen udržet, ale také rozšířit.

Z nedaleké Náměště dorazil šestadvacetiletý univerzál Jan Klíma. Třicetiletý obránce Dušan Pipek se rozhodla dát vale Valči a vyzkouší vyšší soutěž. Návrat z Ivančic pak hlásí bývalý kanonýr Michal Sobotka. Ve funkci asistenta trenéra pak bude nově působit Jan Klíma, bývalý hráč prvoligových Drnovic.

Výsledky v přípravě ovšem byly jako na houpačce. „Těžko vyhlašovat nějaké konkrétní cíle, ale pokud by se nám podařilo obhájit loňské šesté místo, byl by to vzhledem ke kvalitě obsazení páté ligy velký úspěch,“ sdělil kouč Rapotic Tomáš Brabenec.

A dodal. „Velice důležitý bude start do soutěže, ten hodně napoví. Tradičně záležet bude na zdraví hráčů, to nás na jaře dost trápilo. A pak také přístup hráčů jak k tréninkům, tak k zápasům.“

Historickou premiéru mezi krajskou smetánkou na Vysočině si v nedělním odpoledni odbudou fotbalisté Pohledu. Hned na úvod ovšem vyfasovali soupeře z kategorie nejtěžších. Chotěboř bojovala v posledních dvou ročnících o postup do 4. ligy.

A nejinak by tomu mělo být i letos. „Na dobrém vstupu dost záleží, to už známe z minulosti. Musíme být obezřetní, protože nám větší problémy dělají ty zápasy proti relativně schůdnějším soupeřům. Respektujeme však kvality každého,“ zdůraznil lodivod Chotěboře Martin Jakeš.

Největší favorit soutěže, fotbalisté Pelhřimova, hrají rovněž v neděli od 16.30. A na půdě okresního rivala z Pacova. „Roli favorita přijímáme. Kádr jsme v podstatě udrželi, navíc jsme do něj zapojili další mladé hráče, v letní přípravě jsme fungovali velice dobře,“ pochvaloval si trenér FK Maraton Richard Zeman.

5. LIGA – 2. KOLO (1. hrané)

SOBOTA: Bystřice n. P. - Žďár B, Kamenice n. L. - Nové Město B, Okříšky – Sapeli Polná, Rapotice – Šebkovice (vše 16.30).

NEDĚLE: Pacov – Pelhřimov, Chotěboř – Pohled, Nová Ves – Stará Říše (vše 16.30).