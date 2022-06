HFK Třebíč i FŠ Třebíč budou v nadcházejícím ročníku působit v 1. A třídě. Podle návrhu zařazení celků do soutěží pak dokonce oba ve skupině B. „Nejpozději čtyři dny před losováním ještě mohly kluby „beztrestně“ udělat změnu. Přesně to se stalo v případě Třebíče,“ sdělil sekretář KFS Vysočina Roman Šoukal.

Podle původního návrhu přitom měl hrát z nově vzniklého FK Třebíč krajskou soutěž pouze první tým, rezerva měla působit v nejnižší okresní soutěži. S tím je konec, což negativně postihlo dva kluby. „V 1. A třídě se tím pádem nezachránila Radešínská Svratka. A volné místo v 1. B třídě, které měly z třebíčského okresu zaplnit Myslibořice, také padlo,“ potvrdil Šoukal.

Především situace fotbalistů Radešínské Svratky byla poněkud bizarní. Jako poslední celek tabulky uplynulého ročníku východní skupiny 1. A třídy měli spadnout.

Pak se zdálo takřka jisté, že se zachrání, nakonec z toho ale je přece jen sestup. „Trošku to nechápu, že i krajský svaz zabředl do těch spekulací. Rozhodně si ale nestěžuji, dopadlo to nakonec tak, jak původně mělo,“ sdělil trenér Radešínky Martin Mužátko.

Po pádu do 1. B třídy hodlá dát šanci odchovancům. „Pokud bychom se zachránili, chtěl jsem dva hráče dovést. Teď ale budeme hrát se svými kluky, plus dáme šanci dorostencům,“ přiznal.

Současně neskrýval, že nejnižší krajská soutěž je pro něj neznámou. „Bude zde polovina nových mančaftů. Během podzimu se ukáže, kdo na tom jak je. Na návrat do 1. A třídy netlačíme, ale chtěl bych hrát do pátého místa,“ dodal Mužátko.