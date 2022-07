Po jednom tréninku se bedřichovští fotbalisté už v neděli představili i v prvním duelu před novou sezonou. V něm deklasovali rovněž átřídní Kouty 7:0 (3:0). „Na to, že to bylo první utkání po měsíční pauze, mě potěšila hra i chuť hráčů do hry,“ komentoval hladké vítězství kouč Zbyněk Peštál.

Ten pracuje s týmem, který do předposledního kola bojoval o záchranu v krajském přeboru. Bohužel pro tým, který letos slaví sto let své činnosti, neúspěšně. „Sestup samozřejmě ještě trochu bolí, ale je před námi nová výzva. Motivací a cílem pro novou sezonu je okamžitý návrat do krajského přeboru a hrát tam důstojnější roli, než v sezoně minulé,“ uvedl Peštál ve videorozhovoru pro klubovou televizi.

OBRAZEM. Bedřichov slavil sto let místního fotbalu. Gratuloval i Sigi team

Mladý talentovaný tým zůstal i po pádu pohromadě. Kádr navíc rozšířilo kvarteto nových hráčů. „Filozofií klubu není nakupování hráčů. Pracovat proto budeme s našimi mladými fotbalisty,“ potvrzuje Peštál. „Pokud jde nováčky, z dorostu nás posílili Jahoda a Šmíd, z Antonínova Dolu se vrátil Kourek, z dorostu Vysočiny přišel Vodička a z její juniorky Došek.“

Právě Vojtěch Došek se blýskl ve zmíněném duelu v Koutech, když zaznamenal čtyři góly.

Fotbal na Třebíčsku vyklidil své pozice. Problém je u mládeže, domnívá se Němec

Vzhledem k tomu, že Sokol byl trochu překvapivě zařazen do skupiny B v 1.A třídě to byla i dobrá konfrontace s jedním z budoucích soupeřů. „My s Kouty hrajeme až poslední kolo, to nastoupí úplně jiné týmy,“ glosoval soupeře Peštál s tím, že zařazení do skupiny nijak neřeší: „Z pohledu našich postupových ambicí je vcelku jedno, jestli budeme hrát skupinu A nebo B. Samozřejmě to opticky vypadá, že B skupina je těžší, jsou tam zkušenější týmy. Ale nám by to paradoxně mohlo vyhovovat.“

Další přípravné utkání čeká na bedřichovské fotbalisty již ve středu, kde se od osmnácti hodin představí na hřišti nedalekých Štoků. Do soutěže vstoupí Bedřichovští v neděli sedmého srpna na hřišti Herálce.