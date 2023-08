Současně neskrýval, že před pátým celkem konečné tabulky minulého ročníku měl značný respekt. „Věděli jsme, že Okříšky hrají velmi dobře. Proto bylo základem naší taktiky hrát zodpovědně odzadu,“ přiznal lodivod Slavoje.

Vývoj zápasu šel jeho ovečkám na ruku. Už ve druhé minutě je totiž dostal do vedení Faltýnek. „Gól nás samozřejmě nakopl. Na naší taktice to ovšem nic neměnilo,“ zdůraznil.

Pacovu vyšel podobně také start do druhého dějství. Tentokrát si ovšem pomohl improvizací. „Měli jsme k dispozici rohový kop a o půli jsme si řekli, že ho také někdy zkusíme rozehrát. Hráči Okříšek při nich totiž stáli v osmi lidech na malém vápně. Rozehrávkou jsme je roztrhali a Kostroun hlavou přidal druhý gól,“ lebedil si Císař.

Třetí gól Jeřábka byl definitivním hřebíčkem do rakve SK Huhtamaki. Přitom po trošku nečekaném postupu se kádr Slavoje nikterak nezměnil. „Žádné posily jsme nehledali. Vedení razí strategii hrát s vlastními hráči z Pacova, případně z blízkého okolí. Kádr je proto poměrně mladý,“ prozradil.

Jít po dvou postupech za sebou mezi krajskou elitu jen s vlastními hráči, to může být docela risk? „Nebudu zastírat, že jsem měl trošku obavy. Úvodní zápas je sice nepotvrdil, ale i přesto dál zůstáváme nohama na zemi,“ komentoval kormidelník Pacova.

A pokračoval. „Je to povzbuzující. Teď doma přivítáme Novou Ves, to také nebude jednoduchý soupeř. Nesmíme létat v oblacích, k zápasu hodláme opět přistoupit s velkou pokorou. Musíme začít stejným stylem, jakým jsme začali v Okříškách. Doma možná trošku odvážněji směrem dopředu.“

Na herním stylu nehodlá vítěz loňského ročníku západní skupiny I. A třídy cokoliv měnit. „Kluci viděli, že pokud dodrží to, co si řekneme v kabině, můžeme být úspěšní. Zopakovat takové výkony nebude jednoduché, ale budeme se rvát o každý bod,“ připomněl.

Ambice Pacova přitom nejsou malé. „Když mě v létě vedení Pacova kontaktovalo, hovořili o tom, že by chtěli být do pátého místa. To je hodně smělý cíl, šlo by o skvělý výsledek. Já bych byl spokojený s umístěním ve středu tabulky,“ pousmál se Císař.