Hráči z Košetic si ve druhém kole otevřeli střelnici na stadionu v Humpolci. Domácí B tým počastovali šesti ranami do kožichu. „Humpolec ale nebyl vůbec špatným protivníkem, hráli dobře a docela nás mačkali,“ oceňuje výkon soupeře, který naopak dosud v soutěži ani jednou neskóroval, Jiří Musil. „Několikrát nás podržel brankář Jan Jíša.“

Košetický gólman byl i v podstatě u rozhodujícího okamžiku střetnutí. „Zlomem bylo, když Honza chytil jejich velkou šanci a my jsme z protiútoku šli do vedení 1:0. Bylo to tak, jak se říká: Oni hráli fotbal a my jsme dávali góly.“

Hosté své vedení v první půli ještě navýšili a do druhého poločasu si přinesli nejen vedení 2:0, ale také početní výhodu. V nastavení první půle byli vyloučeni hned dva hráči domácích. „To bylo samozřejmě pro vývoj utkání zásadní,“ uznal Musil.

Do přesilovky měli hosté jasnou taktiku. „Nechtěli jsme na naší hře nic měnit. Z naší strany jsme chtěli držet co nejvíce balon na noze, abychom je rychle utahali,“ prozradil kouč.

Výsledkem tak bylo konečné skóre 6:0, druhé vítězství v sezoně a vedoucí příčka tabulky. „Jsme rádi, že jsme start takto zvládli. On i první zápas s Rozsochatcem byl ohromně vyrovnaný, byl to velký souboj brankářů. Podle mého náš Honza a jejich Aleš Bílek patří k nejlepším brankářům soutěže. V tom utkání šlo o to, kdo dá branku,“ ohlédl se za prvním duelem Musil.

Dvě odehraná kola jsou na jakékoliv odhady vývoje soutěže ještě málo, ale v Košeticích se o případném postupu vůbec nehovoří. Přestože pravidelně patří k nejlepším týmům soutěže. „My jsme spokojeni s tím, kde se pohybujeme,“ říká jasně trenér Musil. „Je to především o lidech. My nesháníme hráče jinde, u nás se nehraje za peníze, to nechceme. Chceme hrát dobrý fotbal a bavit naše diváky.“

S jakým cílem tedy budou Košetice proplouvat soutěží? „Rádi bychom využili toho, že se nám nyní daří. To je nasbírat na podzim co nejvíce bodů, abychom potom na jaře mohli dávat příležitost mladým hráčům. Když to takhle ještě chvilku půjde, budeme rádi,“ usmívá se Jiří Musil.