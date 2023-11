Zpráva z komuniké DK KFS hovořila jasně: „Nesportovní chování fanoušků a jiných osob – použití pyrotechniky.“ Pokuta pro klub tisíc korun plus poplatek za jednání.

Stalo se při utkání krajského přeboru Chotěboř – Pacov. „Přitom my patříme ke slušným klubům, které nedělají žádné problémy,“ pousmál se nad dotazem Deníku předseda klubu Luděk Šlechta. „Navíc v tom zápase jsme měli ještě i incident na hřišti.“

Šéf klubu připustil, že o chystané akci fanoušků předem věděl. „Začal nám fungovat takový kotel fanoušků. Jedná se o mladší ročníky, které nás nejprve začaly chodit povzbuzovat na domácí zápasy. A nyní i na venkovních. Jsou to velmi pozitivní mladí fanoušci, zřejmě si chtěli vyzkoušet, co vidí pravidelně v televizi,“ vysvětluje smířlivě Šlechta. „Oni mě oslovili, že by rádi v Chotěboři nějaké pyro zkusili. Říkal jsem jim hned, že s tím úplně nesouhlasím.“

Vzhledem k tomu, že již příznivci měli vše připravené a přivezli si pyrotechniku s sebou, nakonec s jejím použitím souhlasil. „Apeloval jsem ale na ně, aby to bylo alespoň v nějaké decentním duchu. Jednou že to zvládneme akceptovat, ale ne pravidelně. A že záleží především na pořadatelské službě. Tušil jsem přitom, že nás to bude něco stát,“ dodal Šlechta.

Přestože zápis DK hovoří striktně, žádný velký problém s tím nenastal. „Všechno bylo ve slušném duchu. Ke klukům přišel hlavní pořadatel, poprosil je, aby s tím přestali a oni to ukončili. Určitě tam nebylo nic vyhroceného, nebo nějaké emoce. Akorát zaplatíme třináct set,“ dodal opět spíše s úsměvem a pochopením pacovský předseda.

Toho určitě víc mrzí ztráta kapitána týmu. Martin Kostroun, ještě za stavu 0:0, neovládl emoce a za napadení soupeře v přerušené hře inkasoval stopku na čtyři zápasy.

Týmu bude poprvé chybět v posledním duelu podzimu. Ten odehraje Pacov doma v neděli s béčkem Velkého Meziříčí. Luděk Šlechta je přesvědčen, že utkání proběhne v klidu: „Jsme domluveni, že naši fanoušci žádnou pyrotechniku nepoužijí,“ věří svým příznivcům.