Pacov vsadil v neděli na zodpovědný výkon. „Věděli jsme, že musíme odehrát utkání s Rozsochatcem zodpovědně, a to se nám podařilo. Po prohře Pohledu jsme dobře věděli, o co v utkání jde, kluci to zvládli,“ ocenil výkon svého mužstva pacovský trenér a předseda klubu v jedné osobě Luděk Šlechta. Do trenérské role, v níž působil naposledy na podzim 2022, se vrátil na jediné utkání. Vedení pacovského klubu po prohře 0:5 v Pohledu v týdnu odvolalo trenéra Ladislava Táborského.

Rozsochatec, jeden z nejlepších týmů v soutěži na jaře, přijel do Pacova s jistotou příslušnosti do I. A třídy i v příští sezoně a do zakončení se příliš nehrnul. „V Pacově jsme byli v hodně improvizované sestavě a na našem výkonu to bylo znát. Hra z naší strany nebyla špatná, ale nedostávali jsme se do zakončení,“ charakterizoval hru hostů trenér Rozsochatce Jakub Fiala.

Problémy s koncovkou měli dlouho i domácí. „Soupeře jsme k ničemu nepustili. Nervozita z našich kluků spadla ale až po úvodním gólu,“ vracel se k nedělnímu utkání před nadstandardní diváckou návštěvou Luděk Šlechta.

Skóre otevřel po půlhodině hry Radek Vítámvás, který se trefil po úniku a přihrávce Martina Kostrouna.

Pět minut po přestávce přidal druhý gól Petr Šauer, ale domácí se definitivně uklidnili až po třetím gólu, který zařídil v závěrečné čtvrthodině Tomáš Mauer, jeden z talentovaných mladíků v pacovské sestavě. „Teprve za stavu 3:0 jsem cítil, že utkání zvládneme. V minulosti jsme měli občas herní výpadky, dokázali jsme ztratit i dvoubrankový náskok,“ vzpomenul Luděk Šlechta. „V závěru nám došly síly, na zvrat nebo korigování výsledku už jsme tentokrát neměli,“ připomenul Jakub Fiala.

Přesto vládla v Rozsochatci spokojenost, na jaře se mužstvo zvedlo a z chvostu tabulky se prokousalo do klidných vod, i když právě v A skupině I. A třídy neměl dlouho nic jistého téměř nikdo. „Po kvalitní zimní přípravě jsme na jaře hráli dobře, pomohl návrat brankáře Aleše Bílka, celkově jsme se sezonou spokojení,“ dodával Jakub Fiala.

Je to v pořadí již třetí návrat fotbalistů Pacova do elitní krajské soutěže na Vysočině za jednadvacet let jejího trvání.

Slavoj se zúčastnil jejího premiérového ročníku 2002/2003. Z něj však smolně sestoupil po nezvládnutém utkání posledního kola, kdy doma ztratil proti Bedřichovu vedení 3:1 a po prohře 3:5 se celek z Jihlavska zachránil právě na úkor Pacova.

Vrátit zpět se celek z Pelhřimovska dokázal v letech 2007 a 2009. Po pětiletém nepřetržitém působení však z krajského přeboru v sezoně 2013/2014 spadl a dalších devět sezon se pohyboval v nižších krajskcýh soutěžích. Zabydlí se nyní mezi krajskou smetánkou na delší dobu?