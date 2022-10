Čtyřikrát za sebou vyhráli a posunuli se do úplné špičky tabulky krajského přeboru. Fotbalisté Slavoje Polná jsou s dvaceti body třetí, ale jen vinou horšího skóre oproti druhým Okříškám a vedoucímu Pelhřimovu. „Sestava si sedla, jdeme výkonnostně nahoru,“ pochvaloval si kouč Slavoje Lukáš Adamec.

Naposledy se jeho svěřencům povedl vítězný obrat na hřišti Chotěboře. „První poločas nebyl podle našich představ, nehráli jsme dobře. Byly to trošku šťastné tři body,“ přiznal Adamec po vítězství 2:1.

Poločasový nepříznivý stav 0:1 zapříčinila vlastní branka Juříčka. „Shodou okolností se přitom právě v sobotu vrátil do sestavy po dlouhém zranění kolene. Byla to trošku smůla, když chtěl po rohu odehrát balon, který ale skončil v síti,“ popsal smolný okamžik.

Ten samý hráč však brzy po změně stran svoji chybu napravil. „Vyrovnal prakticky po totožné situaci, jen do správné branky,“ usmál se kormidelník Slavoje.

Hosté pak byli fotbalovějším týmem, ale rozhodnutí přišlo až v první minutě nastavení. „Voráč už předtím zahodil dvě dobré příležitosti, ale tohle mu vyšlo. Na centr Haaly se pěkně zavěsil a hlavou rozhodl,“ nastínil.

Výhru svého celku považoval Adamec za zaslouženou. „Na těžkém terénu jsme podle mého byli o něco lepším týmem. Chotěboř ale ukázala kvalitu, její hráči hráli balony jednoduše nahoru , ale myslím, že za celý zápas snad neměli vyloženou šanci. Pro nás to jsou důležité i cenné tři body,“ sdělil.

Se ziskem dvaceti bodů po odehraných devíti kolech panuje v klubu z Jihlavska spokojenost. „To v každém případě. Určitě si sestava sedla, výkonnostně jdeme po letních změnách nahoru. Kluci táhnou za jeden provaz, což se projevilo třeba v Chotěboři i tím, že jsem nasadil dva hráče po dlouhém zranění, jednoho dorostence, a přesto jsme duel zvládli,“ lebedil si.

Do zbývající třetiny podzimu tak mohou jít v Polné celkem v klidu. „Teď nás čekají dva těžké duely. Nejprve doma proti rozjetým Okříškám a týden na to derby na hřišti Sapeli. Bodů máme dost, nebudeme pod žádným tlakem,“ usmíval se.

Právě zmíněné souboje by měly naznačit, zda by Polná mohla usilovat o okamžitý návrat do divize. „Nechceme na hráče vytvářet zbytečný tlak. Uvidíme po podzimu, zda budeme v kontaktu a mohli bychom Pelhřimov, který má v soutěži jednoznačně nejlepší mančaft, prohánět,“ dodal Adamec.