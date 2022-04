Měl to být jasný magnet víkendového 16. kola letošního ročníku krajského přeboru Vysočiny. Souboj druhých fotbalistů Nové Vsi s vedoucími Speřicemi ovšem musel být kvůli nezpůsobilému terénu odložený.

Rozhodnutí padlo už v sobotním podvečeru. „Hřiště je zmrzlé, navíc na něj během dne ještě napadla vrstva sněhu,“ popisoval předseda oddílu z Nové Vsi Josef Starý.

Odložení zápasu považoval za jediné možné řešení. „Nejen pro hráče, ale také pro diváky, protože se vrátilo zimní počasí. Na takovém terénu by to mohlo být nebezpečné i pro zdraví všech aktérů,“ poukázal.

Náhradní termín už oba kluby našly. „Jsme předběžně domluvení, že utkání odehrajeme za necelé dva týdny, konkrétně při velikonočních svátcích na Zelený čtvrtek,“ prozradil Starý.

Podobně situaci vnímali také v kádru lídra přeboru. „Byla by škoda, aby zápas prvního s druhým znegoval terén. Také pro diváky je to lepší. O případná zranění jsem strach neměl, to riziko je tu vždy,“ sdělil trenér Speřic Jiří Holenda.