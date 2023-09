Se ziskem jednoho bodu nepanovala ani na jedné straně úplná spokojenost. „Šli jsme v první půli do vedení, měli jsme utkání dobře rozehrané, ale vlastní chybou jsme se o výhru připravili,“ lehce si postýskl trenér Pacova Marek Císař.

„Bod zvenku bereme, ale podle vývoje zápasu jsme byli blíže tomu vyhrát. Takové zápasy jsou specifické, ale myslím, že jsme byli lepší a měli jsme po vyrovnání další šance, které jsme mohli proměnit,“ kontroval kouč Kamenice Zbyněk Jaroš.

VIDEO: Podívejte se, jak rezerva Zbrojovky válcovala fotbalisty Velkého Meziříčí

Slavoj šel do vedení krátce před uplynutím půlhodiny hry. Pokutový kop proměnil Kostroun. „Po úniku Štefla pak šel sám na gólmana Tomáš Faltýnek, ale dostal se trošku z ideální pozice a přehození gólmana mu nevyšlo. Přidat druhý gól, mohl zápas vypadat jinak,“ uvědomoval si Císař.

Po změně stran pak jeho tým o nejtěsnější náskok přišel. „Bohužel jsme k tomu Kamenici vlastní chybou dopomohli. Našemu gólmanovi při odkopu odskočil balon, dostal se na nohu Dvořáka, který se do opuštěné branky nemýlil,“ stýskal si lodivod Slavoje.

V závěrečné třetině zápasu už navíc domácímu celku docházely síly. „Hosté měli navrch, ale nevybavuji si, že by si vypracovali nějakou vyloženou příležitost,“ komentoval.

OBRAZEM: Fotbalisté Velkého Meziříčí doma vyfasovali od béčka Zbrojovky bůra

Atmosféra souboje prvního s druhým celkem tabulky, navrch okořeněná puncem okresního derby, byla příkladná. „Dorazilo docela dost lidí z Kamenice, atmosféra byla hezká, diváci fandili. Jen mě mrzí, že výkon hlavního rozhodčího významu takového utkání moc neodpovídal,“ sdělil Císař.

A na toto konto ještě dodal. „Z těch šesti utkání, co jsme v přeboru odehráli, to byl nejslabší výkon sudího. Nebrečím, o body nás určitě nepřipravil on, ale neustále hru kouskoval, otáčel fauly v náš neprospěch… Moc to nebyla pozvánka na další zápasy, přitom fotbal se přece hraje pro lidi.“

Také v táboře fotbalistů Kamenice panovala s remízou jen poloviční spokojenost. „Pacov nás nijak nepřekvapil. Oproti přípravě, kdy jsme jej zdolali 6:0, nasadil zkušenější hráče a soustředil se spíše na defenzivu,“ všiml si Jaroš.

VIDEO: Podívejte se na sestřihy z výhry béčka Vrchoviny v derby proti Bystřici

A k nedělnímu derby ještě poznamenal. „Ten zápas byl hlavně o nás, jak my se s tím popereme. Věřili jsme, že skóre otočíme, šance jsme na to měli.“

Kvůli problémům s novým trávníkem zatím celek z Pelhřimovska odehrát všech šest utkání na půdě soupeřů. A vytěžil z nich úctyhodných třináct bodů. „Samozřejmě jsme za tolik bodů rádi, ale snad už si někdy zahrajeme také doma. Vyhrát ovšem chceme v každém utkání,“ zdůraznil Jaroš.