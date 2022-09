Asi jako v pohádce si musí zatím připadat fotbalisté Okříšek. Po odehraných sedmi kolech tohoto ročníku krajského přeboru Vysočiny totiž soutěži s tříbodovým náskokem na zbytek pronásledovatelů nečekaně vévodí! „Naše výsledky rozhodně překonávají očekávání, s nimiž jsme do sezony šli,“ neskrýval kouč SK Huhtamaki Vladimír Hekerle.

Druhým dechem ovšem ihned dodal, že na každé mužstvo jednou přijde krize. „Samozřejmě jsme všichni moc rádi, že se nám takhle daří. Ale jak už jsem několikrát říkal, na každý mančaft občas padne deka, to se určitě nevyhne ani nám. I proto nyní chceme z toho laufu, v němž jsme, co nejvíce vytěžit,“ usmíval se.

Byť měli v Okříškách za sebou vydařenou jarní část loňské sezony, ambice pro tu novou nebyly nijak závratné. „Chtěli jsme hrát klidný střed tabulky, abychom se pro jaro vyhnuli nějakým stresům. Naše dosavadní výsledky jsou velkým nadstandardem, také si to patřičně užíváme. Je to ale jen dílčí úspěch,“ krotil euforii.

Želetava přijela bez gólmana, Nedvědice tak slavila vysokou premiérovou výhru

Sedmnáct bodů za pět výher a dvě remízy však nemohou být náhodou. „Překonáváme očekávání, ale hodně úkolů je ještě před námi. Na tabulku se dobře kouká, kluci jsou spokojení, diváci v Okříškách také,“ prozradil.

K přehodnocení sezonních ambicí však v klubu z Třebíčska nedošlo. „Nějací fanoušci už tu říkali věty typu, že divize není sen. (smích) Já si ale myslím, že ve fotbale se může všechno během jednoho týdne otočit, proto je potřeba být nohama na zemi,“ potvrdil trenér Okříšek.

V čem vlastně vidí hlavní příčinu dosavadních úspěchů? „Kluci jsou poctiví v tréninku, ale i při zápasech. Ono se to pak všechno vrátí. Pro soupeře jsme určitě hodně nepříjemní naší agresivitou, takže se jim náš fotbal asi tolik nelíbí. My ale máme mančaft složený tak, že nemůžeme hrát jinak,“ naznačil.

Skvělá forma Okříšek, polenský lídr na Třebíčsku padl

Když Hekerle loni na podzim, kdy se Okříšky pohybovaly blízko dna tabulky, prohlašoval, že má tenhle tým na víc, nemluvil do větru. „Za tím jsem si pořád stál a jsem rád, že se to potvrdilo. Nic jsme však nezměnili na tom, že hlavní je, aby fotbal kluky i naše diváky bavil, o tom to na této úrovni je,“ zdůraznil.

Soupeři však prý k soubojům s nečekaným lídrem přeboru přistupují stále stejně. „Nezaznamenal jsem, že by se na nás nějak více připravovali. My se ale díváme především sami na sebe, naše soupeře tolik neřešíme,“ dodal Hekerle.