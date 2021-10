1. B TŘÍDA – SKUPINA A 10. kolo: Lípa – Velký Beranov 0:5, 12. Kittler, 17. Šefčík, 32. Svoboda, 56. Svoboda, 79. Trnka, Havlíčkův Brod C – Pacov 1:4, 54. Bělák – 51. Faltýnek, 61. Šauer, 66. Šimek, 73. Přibyl, Pohled – Ant. Důl 4:0, 2. Henek, 32. Homola, 59. Hospodka, 67. Henek, Chotěboř B – Lučice 3:1, 52. Nedvěd, 75. Paidar, 78. Odvářka – 11. Svoboda, Světlá B – Tis 3:1, 5. Šmíd, 31. Křikava, 89. z pen. Kozlík – 86. Mareš, Ždírec B – H. Borová 2:0, 79. z pen. Zahradník, 72. z pen. Malínský, Habry – Batelov 0:3, 59. Koreš, 69. Blaško, 90. Blaško.

„Sapeli nás vyučilo v efektivitě v koncovce. Co nám byla platná herní převaha, když góly bohužel střílel náš soupeř,“ mračil se kouč Nové Vsi Václav Pohanka.

Osm minut před koncem pak Skotar z penalty završil svůj hattrick, kdy skóre uzavřel na konečných 4:1. „Výhra je výsledkem naší obětavosti. Nová Ves měla dvě třetiny zápasu navrch, ale kluci do toho dali srdíčko a zaslouží velkou pochvalu,“ ocenil své ovečky trenér Sapeli Jiří Babínek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.