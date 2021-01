V klubu máte tradiční anketu, v níž si volíte Sapeláka podzimu. A vy jste vyhrál. Jste rád?

Cením si toho hodně, protože v týmu máme spoustu jiných kvalitních hráčů. Pořád patřím mezi nejmladší hráče, takže jako kapitán cítím velkou zodpovědnost. Na hřišti se vždycky snažím nechat vše a jsem rád, když se mi pak dostane takového ocenění.

Podzim vám ale úplně podle představ nevyšel. Čím to podle vás bylo, že máte jen čtrnáct bodů?

Po nezvyklé letní přípravě se nám nepodařil start soutěže. Ztrátou byly hlavně remízy s Přibyslaví a Šebkovicemi. Poté nás nastartovala výhra nad Žirovnicí a naše výkony šly nahoru.

Máte tedy navíc, výkonnostně i bodově?

Pokud navážeme na výkony z druhé části podzimu, můžeme se v tabulce ještě o pár příček posunout směrem nahoru.

Dal jste sedm gólů, jste s tímhle počtem spokojený?

Na záložníka to je slušné číslo, takže jsem celkem spokojený. Vyplývá to hlavně z naší hry. Snažíme se hrát více ofenzivně, takže se taky více dostávám do šancí.

A celkově se svými výkony?

Na sto procent nebudu spokojený nikdy, ale když podobné výkony budu předvádět i na jaře, zlobit se nebudu. Hlavně ať se daří týmu a ať nás fotbal baví.

V sezoně jste nastoupil proti svému bratrovi Lukášovi, který obléká dres Bedřichova. Jaké jsou tyhle zápasy, těšíte se na ně?

Samozřejmě se na tyto zápasy obzvlášť těším, ale upřímně bych byl radši, kdybychom s bráchou oblékali stejný dres.

Jste na sebe ohleduplní, nebo si nic nedarujete?

Zatím mezi námi k žádnému ostřejšímu zákroku nedošlo. Myslím si, že se k sobě na hřišti snažíme chovat fér.

Ve Stáji působil i váš táta. Hodně vám do fotbalu mluví a necháte si poradit?

Táta je jeden z hlavních důvodů, proč oblékám dres Sapeli. I když býval dlouho fotbalovým trenérem, do fotbalu nám příliš nemluví. Naše zápasy ovšem navštěvuje pravidelně.

Trénovat se stále nemůže, udržujete se v nějaké "provozní" teplotě?

S některými spoluhráči se snažíme chodit dvakrát nebo třikrát týdně běhat.

Nedávno se vám narodil syn Jakub. Když není fotbal, o zábavu asi máte postaráno.

S přítelkyní se nám narodil před čtvrt rokem, takže se ve volném čase věnuji hlavně jemu. O víkendech často vyrážíme na procházky a na návštěvy za babičkami a dědečky.