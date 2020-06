Rozhodujícím momentem byly rychlé branky Humpolce v prvních pěti minutách zápasu. „Ve druhé minutě pustili sudí ofsajd a prohrávali jsme 1:0. Po chvíli jsme prohrávali už o dvě branky po nedůrazu si dal Petr Pešek vlastní gól. My jsme se pak vzpamatovávali, rychlé branky nás zaskočily. Báli jsme se hrát, ale pak se hra trochu vyrovnala. Měli jsme tam i dobré pasáže. Šance si vytvořili Smejkal, Kuba Gramer a Vodička, ale prostě gól nedáme. Ve druhé půli nám soupeř dal z kraje hned třetí gól, opět po naší velký chybě. My jsme dali dvě branky, ale ani jednu nám neuznali. Ke konci zápasu nám po včerejším tréninku došly síly,“ přiblížil průběh zápasu ledečský trenér František Polák.

To jeho kolega na lavičce soupeře mohl být o poznání spokojenější. „Povedl se nám začátek zápasu, šli jsme rychle do vedení, a tím jsme se uklidnili. Prvních dvacet pětadvacet minut jsme měli více ze hry, pak ale začal soupeř trochu zlobit. Ke konci prvního a na začátku druhého poločasu se dostal do dvou tři slibných šancí. Pak jsme ale dali třetí branku a zase jsme se uklidnili. Zbytek zápas jsme pak opanovali, vytvořili si i dost šancí a dost jsme jich ještě neproměnili,“ prozradil svůj pohled na zápas humpolecký kouč Lukáš Staněk.

HUMPOLEC – LEDEČ N. S. 5:0

Góly: Šerý 3, vlastní, Tomovič. Poločas: 2:0.

Humpolec: Kříž – L. Havel, Pecha, D. Maršík, Kopic – J. Maršík, Tomovič, Pikl Koloušek – Šerý, Pešek. Střídali: Kameš, M. Havel, Kmoch, Svoboda.

Ledeč n. S.: T. Bezděk (70. Berky) – Žemlička (46. Petřík), P. Pešek, F. Gramer, Karel – Vodička, Smejkal, Vágner (65. Chlubna), Havel, J. Gramer (75. Stehno) - Šíma (75. Holoubek).