Stvrdit postup právě v souboji proti okresnímu rivalovi z Pelhřimova, druhému celku tabulky, lépe to asi naplánovat nešlo?

Byl to úplně ideální scénář. Hlavně pro naše diváky, kterých máme dost, to byl skvělý zážitek.

Určitě jich máte hodně nejen ve Speřicích. Vždyť na utkání s Pelhřimovem jich dorazilo skoro pět stovek?

To je pravda, hodně jich s námi jezdí i na venkovní zápasy. Spousta z nich po závěrečném hvizdu nedělního souboje s Pelhřimovem plakala dojetím. Dali jsme dárek jim i sami sobě.

Všechno je jinak! Třetí liga v Náměšti nebude, stěhování ze Znojma šlo k ledu

Nyní klíčová otázka. Představí se Speřice v příštím ročníku v moravskoslezské divizi?

Vím, že to zní blbě, ale já to opravdu v tuto chvíli nejsem schopen říci. Rozhodnutí padne až v průběhu příštího týdne.

Co bude hrát v rozhodování klíčovou roli?

Rozhodnou si to sami hráči. My, trenéři i funkcionáři, jim do toho mluvit nebudeme. Názor jsme jim samozřejmě řekli, ale to klíčové slovo musí říci oni.

Co jste jim tedy řekli, že by měli v rozhodování zvážit? Jelikož v divizi působí osmička klubů z Vysočiny, dojezdnost v tom roli asi nehraje…

To určitě ne. V první řadě jde o náročnost soutěže. Pakliže jsme dosud trénovali dvakrát týdně, v divizi by bylo třeba třikrát a náročněji. Kluci si musí dobře rozmyslet, zda to opravdu chtějí absolvovat.

Suverénní triumf. Zaměstnanecké lize Deníku v Polné jasně vládl Agrostroj

Další důležitý faktor?

Máme úzký kádr, který bychom museli posílit. Na rovinu jsem v kabině řekl, že pozice některých hráčů by proto byl trošku jiná než doposud.

Co riziko toho, že by některou z vašich opor zlákala konkurence?

Zatím nikdo neřekl, že by měl odejít, ale klidně to může přijít. Ti kluci, kteří už loni odmítali nabídky, určitě dostanou nové. O některé hráče je skutečně enormní zájem.

Prozradíte, zda byste vy osobně možnost postupu přijal?

Tři čtvrtiny sezony jsem byl proti tomu. Říkal jsem, že pokud bychom přebor vyhráli, nemá cenu se někam hnát.

KANONÝR DENÍKU: Na demolici Řečice se disponovaný Pavouk podílel osmi brankami

Z vašich slov vysvítá, že jste asi názor změnil…

Ano. Poslední měsíc se dalo všechno tak dohromady, že se to ve mně překlopilo. Říkám si, proč to nezkusit. Ať skončíme pátí, desátí, nebo poslední. Kluci se dál zlepší a také se zviditelní. Samozřejmě bychom občas dostali šestku, ale jinak bych z toho strach neměl.

Uvědomujete si vůbec, jak velkého úspěchu jste s klubem z malé vesnice dosáhli?

Přemýšlím nad tím a už delší dobu si to uvědomuji. Ale hráči tolik ne, těm to docvakne až tak za deset let. Až jednou mrknou do kroniky klubu, uvědomí si, co vlastně letos dokázali.