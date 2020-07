Na začátku listopadu se odehrály poslední fotbalové mistrovské zápasy v krajských soutěžích. Od té doby se dlouhé měsíce nehrálo, a když už, tak šlo jen o přípravné mače. Až v neděli odpoledne se otevřel nový ročník. Zápasy CONSTRUCT krajského poháru měly konečně náboj a šlo v nich o postup do druhého kola.

Na Žďársku bylo k vidění derby. Na hřišti ve Svratce se představily Hamry nad Sázavou, a bylo se na co dívat! Diváci už během úvodních sedmnácti minut viděli tři branky, a když hostující Zedníček zvyšoval před přestávkou na 3:1, vypadalo to se Svratkou bídně.

Ovšem vstup do druhého dějství měli domácí parádní. Hamerský Tomáš Novotný se sice trefil podruhé v utkání, ale svůj druhý zápis do listiny střelců si za rámeček nedá. Jeho vlastní branka soupeře nakopla. V poslední desetiminutovce dokonali obrat Pech s Vítkem, a domácí tak mohli slavit postup do druhého kola.

Velmi podobně vypadalo i druhé střetnutí. Pohled doma hostil Velký Beranov, a svého soka v úvodu vůbec nešetřil. Gólman Procházka lovil míč ze své sítě hned třikrát, a v tu chvíli by si na tým z Jihlavska vsadil jen málokdo.

Kdo by tak ale učinil, měl by na konci mače úsměv na rtu, stejně jako celý tábor Beranovských. Ještě do poločasu se totiž změnilo skóre dvakrát, a hosté byli rázem na dostřel.

A to nebylo vše. Trnka po hodině hry vyrovnal a zanedlouho se postaral stejný hráč o obrat! Rozhození domácí inkasovali v závěru popáté, a tak Drlíkovo snížení v poslední minutě už na hořké porážce Pohledu nic nezměnilo.

CONSTRUCT krajský pohár - 1. kolo



SVRATKA – HAMRY N. S. 4:3

Góly: 17. Kalina, 49. vlastní T. Novotný, 80. Pech, 86. Vítek – 6. T. Novotný, 14. a 43. Zedníček. Rozhodčí: Půlpán – Niederle, Šrámek. ŽK: 2:1. Diváci: 150. Poločas 1:3. Svratka: Šmahel – Mayer (46. Fousek), Pech, T. Ondra, Hobza (83. Řádek) – Kalina, Moučka, Bureš (75. M. Ondra), Lédl (62. Vítek). Hamry n. S.: Benc – Franěk, P. Novotný, T. Novotný, Vašek (46. Miklík) – Jun, Sojma (70. Jelínek), Kamarád, Havlík (60. Hron) – Zedníček, Lóži (46. Zeman).



POHLED – V. BERANOV 4:5

Góly: 5. Slanař, 10. Michal Sobotka, 27. a 90. Drlík – 29. Pokorný, 31. P. Kittler, 60. a 69. Trnka, 83. Svoboda. Rozhodčí: Soukupová – Krejčí, Sýkora. ŽK: 3:3. Diváci: 100. Poločas 3:2. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Eis, Siebenbürger, L. Sobotka (89. Martin Sobotka) – Slanař, Klement, Zych (74. Pospíchal), Drlík – Homola (77. Hospodka), Michal Sobotka (77. Moučka). Velký Beranov: Procházka – P. Kittler, Wendl, Trnka, Ganzwohl – Svoboda, Smejkal (85. Mátl), Pokorný (74. Marek Havlín), Pýcha (84. Martin Havlín) – Kovařík, R. Kittler.