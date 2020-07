Navzdory potížím se sháněním účastníků by fotbalová kvalita měla být poměrně vysoká. V tomto směru se podařilo navázat na předešlé ročníky a klání se stane testem výhradně pro druholigové týmy.

Obhajovat trofej přijede Chrudim, do Počátek už tradičně zamíří Vlašim a naopak premiérově Blansko. To se za poslední dva roky posunulo z divize o dvě patra vzhůru. „Nakonec jsme s tím, jak se nám povedlo účastníky poskládat, spokojeni, ale musel jsem obtelefonovat většinu druholigových klubů,“ svěřil se Král.

I tak byl nucený do značné míry improvizovat a leccos nepříjemného strávit. „Dlouho byla ve hře účast Žižkova. Jenže pak přišel telefonát a odřeknutí účasti kvůli soustředění,“ přiznal první hořké zklamání.

Další připravilo počáteckému předsedovi Táborsko. Údajně za vše může návrat do druhé ligy. „Byli jsme už v podstatě domluveni, ale pak se ozval pan Brožek (trenér prvního týmu – pozn. aut.), že v souvislosti s postupem rozjíždí klub spolupráci s prvoligovými celky a že hodlá testovat hráče. A v tomto směru se Táborsko z hlediska termínů musí podřídit svým partnerům,“ vysvětlil Petr Král důvod odřeknutí.

Táborsko mu sice udělalo těžkou hlavu, ale snažilo se chovat fér. „Když jsem pak rozjel nový kolotoč telefonů mezi kluby druhé ligy, v řadě případů jsem zjistil, že už jim volal i Miloslav Brožek. Chtěl nám pomoci a najít za sebe náhradu,“ uvedl.

Bohužel úspěšný nebyl ani jeden. Doplnit kvarteto o dalšího rovnocenného partnera se nepovedlo. Padla i poměrně atraktivní varianta sáhnout po soupeři ze Slovenska. „Byla by to zajímavá konfrontace, ale rychle jsme to museli vzdát. Soutěže na Slovensku startují už osmého srpna,“ pokrčil Petr Král rameny.

Poslední, už trochu zoufalou možností, bylo sáhnout po soupeři z nižší soutěže. Do hry se tak dostalo ambiciozní Hlinsko, jenže to hraje jen divizi. „Tady jsme narazili na zamítavý postoj všech tří účastníků z druhé ligy. Nedivím se tomu, my jim každoročně garantujeme, že budou hrát proti soupeřům maximálně o třídu níže,“ odtajnil Petr Král klauzuli nutnou pro účast profesionálních klubů na Křišťálovém poháru.

To vše dalo vzniknout jedinému logickému. Hrát se bude jen ve třech a systémem každý s každým. „Blansko bylo jednoznačně pro, naopak trochu se tomu zpočátku bránila Chrudim, ale nakonec jsme se dohodli,“ oddechl si Petr Král a doplnil: „Ve třech budeme hrát poprvé, ale pro nás je důležitější, že se turnaj uskuteční. Nikdy v jeho historii nebyl vynechaný ročník,“ připomenul.

Po všech těch starostech se na turnaj už těší. „Moc nám o to šlo, aby se hrálo. Lidé jsou na fotbal natěšení. Věřím, že jich přijde letos hodně,“ je přesvědčený.