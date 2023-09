Kamenický fotbal slavil během dvou sezón dva postupy. Předloni se A tým posunul do krajského přeboru, letos na jaře béčko postoupilo do 1. B třídy.

První tým válí i v přeboru. Po víkendové přestřelce v Rapoticích (4:3) se posunul na čelo krajského pelotonu. „Je to výsledek nějaké práce, kterou jsme nastoupili už dříve, a nyní by měla přinášet své ovoce,“ těší Tomáše Tesaře.

Je sympatické, že v klubu berou současnou pozici velmi realisticky. „Jsme přesto v těžším období. Zatím hrajeme všechny zápasy venku, protože máme v rekonstrukci hřiště,“ připomíná Tesař. „Nyní jsme odehráli těžký zápas v Rapoticích, o víkendu nás čeká derby v Pacově… Takže na to něco hodnotit je ještě ohromně brzy. Každopádně jsem rád, že áčko takto funguje.“

Při sledování vzestupu kamenické kopané ale vyvstane otázka, zda míří Slovan na ještě vyšší úroveň. Pošilhávají v oddíle po divizi? „V delším horizontu dvou tří let je to určitě naším přáním a cílem,“ netají Tesař. „Kdyby to vyšlo už letos, jsme na to připraveni. Jak hráčským kádrem, tak zázemím. Ovšem s tím, že si chceme soutěž především vyhrát. Vloni jsme tu nabídku dostali. Nakonec ji druhá Polná využila, takže se na nás nedostalo. Ale i kdyby se na nás dostalo, tak bychom to neakceptovali.“

Změny v týmu

Po konci minulé sezóny došlo v Kamenici ke změně na postu trenéra. Josefa Hadravu vystřídal Zbyněk Jaroš.

A nebyla to jediná změna. „Oproti minulé sezóně se tým trochu změnil,“ prozrazuje Jaroš. „Někteří kluci už v kádru nejsou, někdo je po zranění a podobně. Zabudovali jsme proto do týmu mladé hráče. Tým je perspektivní, a teď je to hodně o práci a posouvání se dál. U mančaftu jsem od července a za tu dobu jsou pokroky vidět. Některé neduhy však máme stále a čeká nás ještě hodně práce.“

Také trenér zmiňuje momentální absenci domácího hřiště. „Beru jako velké plus, že jsme se na první místo dokázali propracovat i přes to, že zatím hrajeme všechny zápasy venku. Naším cílem je pohybovat se co nejvýše v tabulce a uvidíme na konci sezóny, na co to bude stačit,“ dodává Jaroš.

Jeho svěřence čeká o víkendu další bitva o čelo tabulky. Derby s nedalekým Pacovem. „Cíl pro zápas bude stejný jako vždy. Pojedeme tam vyhrát,“ usmívá se kamenický kouč.