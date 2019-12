V Soběslavi jste strávil značnou část fotbalového života. Jaké to byly roky?

Do klubu jsem přicházel poté, co jsme byli s předsedou Markem Nývltem společně na turnaji na Mallorce. Po něm mě kontaktoval s nabídkou. Tehdy měli za sebou sezonu, v níž se zachránili v krajském přeboru. Postupně jsme se lepšili, vykopali jsme divizi. Byly to dobré roky, bude na co vzpomínat.

Co vás tedy vedlo k tomu, že jste se rozhodl k odchodu a přestupu zpět do Kamenice nad Lipou?

Jsou za tím především pracovní důvody. Jsem hasič, což s fotbalem dohromady moc nejde. Poslední dobou jsem stíhal tak jeden dva tréninky týdně. Bylo nás tam šestnáct na podobné výkonnosti a já měl omluv z tréninků nejvíce. Muselo se to někde projevit, na podzim jsem hrál poměrně málo. Proto jsme se s trenérem domluvili na mém odchodu. Chtěl jsem víc hrát a o dvě třídy níž k tomu vidím ideální příležitost.

Jakou roli ve vašem výběru nového působiště hrál fakt, že Kamenice nad Lipou o osm bodů vede I. A třídu?

Výsledky týmu jsem pochopitelně sledoval, ale nejsou tím důvodem. Do Kamenice nad Lipou bych se vrátil, i kdyby hrála ve středu tabulky. Jsem toho názoru, že jí z minulosti dost dlužím.

Sledoval jste výsledky, ale byl čas zajít na podzim na nějaký zápas?

Neviděl jsem žádný. Stihl jsem to na jaře, udělal jsem si obrázek. Mužstvo se mi líbí, jsou v něm mladí kluci, kteří přinesli nový impulz, dravost. Cítím chuť vyhrávat.

Kluky jste poznal i v jiné roli. V zimě se připravovali ve vašem fitness centru. Pracovali dobře?

Makali jako blázni. Nebyli u nás jen v zimě, ale vrátili se i v letní přípravě. A právě tam jsem viděl ještě větší zaujetí. Byli jako dravci. Vůbec se nedivím tomu, že na podzim hráli, jak hráli. Cítím z nich obrovskou chuť krajský přebor vykopat.

Přebor Vysočiny jste si už zahrál v dresu Žirovnice. Má podle vás Kamenice na to, aby v téhle soutěži obstála?

Už je to pár let, co jsem hrál v Žirovnici. Nechci nikoho urazit, ale myslím si, že od té doby šla úroveň soutěže trochu dolů. Domnívám se, že v Kamenici je dost dobrý tým na to, aby v ní obstál. Pokud letos do krajského přeboru postoupíme, tak se v něm i udržíme. O tom jsem přesvědčený.

Naskočíte do zimní přípravy v roli hráče z divize. Bavil jste se už s trenérem o tom, jaké má s vámi úmysly?

Na tuhle debatu zatím nedošlo. Vůbec si ale nemyslím, že to budu mít jednoduché. Vnímám to, že jsou v týmu další dva kvalitní útočníci, kterým se dařilo. Proto jsem v pozici, že si budu muset místo vybojovat. Další variantou je, že budu hrát na jiném postu. I na to jsem připravený.