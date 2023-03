Hned šest ze sedmi utkání 15. kola se hraje poslední březnovou sobotu. Největší pozornost poutají především dva zápasy. Od 15.00 vyzve čtvrtá Kamenice druhý Slavoj Polná.

V ten samý čas pak vedoucí Pelhřimov hostí jen vinou horšího skóre třetí Sapeli Polná. „Na hráčích vidím, že už se po té dlouhé přestávce na zápas těší. Navíc i počasí nám nahrává,“ sdělil trenér FK Maraton Richard Zeman.

Jeho ovečky mají Sapeli co vracet. V srpnu totiž na hřišti ve Stáji prohrály jasně 0:3. „O to větší je to pro nás výzva. Tehdy nás zápas nezastihl v dobrém rozpoložení. Mužstvo si po řadě letních odchodů teprve sedalo, navíc nám scházeli stěžejní útočníci. Nyní jsme určitě dál,“ popisoval.

Narazit hned na úvod jara na jednoho z hlavních konkurentů v boji o postup ovšem může být pro největšího favorita možná výhodou. „Bude to těžký zápas, ale pro nás velká výzva. Mančaft, který chce postoupit, by měl doma vyhrávat. My jsme doma silní, chceme Sapeli porazit a udělat další důležitý krok,“ zdůraznil.

Šlágr kola se bude s největší pravděpodobností hrát na přírodní trávě. „Oficiálně je sice psaná umělka, nicméně počasí je dobré, takže se rozhodne až v pátek podle stavu hřiště a aktuálního počasí,“ naznačil Zeman.

Fotbalisté Sapeli Polná nejdou do taháku v dobrém rozpoložení. „Zlobí mě, že se klukům v přípravě moc nechtělo trénovat. Často trénink i rušíme, protože by nás bylo hodně málo. Chtělo by to zlepšit,“ neskrýval kouč Sapeli Ondřej Košík.

Favorita zápasu vidí jasně. „Pro Pelhřimov hovoří řada faktorů. Pokud se bude hrát na přírodní trávě, bude to jejich další plus, protože my jsme na ní ještě ani netrénovali,“ komentoval.

A ještě doplnil. „Ten zápas bude hlavně o běhání, moc prostoru na kombinaci asi nebude. Zkusíme se Pelhřimovu nějak vyrovnat, případný zisk bodu by byl velkým úspěchem,“ neskrýval Košík.

KRAJSKÝ PŘEBOR - 15. KOLO

SOBOTA: Nové Město B – Žirovnice (14.30, UT Žďár n. S.), Pelhřimov – Sapeli Polná, Kamenice n. L. – Slavoj Polná (UT), Nová Ves – Velké Meziříčí B, Náměšť n. O.-Vícenice – Ledeč n. S., Rapotice – Chotěboř (vše 15.00).

NEDĚLE: Dukovany – Okříšky (15.00).