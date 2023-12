Zisk čtyřiadvaceti bodů vyznívá o to pozitivněji při pohledu na okolnosti. Trávník na loni zrekonstruovaném hřišti v Kamenici totiž ještě nebyl v odpovídajícím stavu. Proto si Slovan ve čtyřech případech se svým soupeřem prohodil pořadatelství a první domácí duel odehrál až 7. října.

Přesto z venkovních deseti utkání vydoloval patnáct bodů. „Jsou určitě dobré, ale pouze za předpokladu, že je potvrdíme doma. Hrát desetkrát venku bylo náročné, ale to samé může platit i pro jaro v podobě tolika utkání doma,“ pousmál se.

Přitom čtyřicetiletý lodivod hned po svém příchodu začal s razantními změnami. „První se týkaly organizace hry mužstva. Kluci museli začít plnit poziční věci, což bývá nejtěžší, protože pak hrozí, že začnou vypouštět fotbal jako takový. V tom bývá občas zádrhel, stále ještě na této části pracujeme,“ popisoval Jaroš.

PODZIM V PŘEBORU: Chotěboř potvrdila kvalitu, bude útočit ze třetí příčky

Druhá podstatná změna se týkala fyzické připravenosti mužstva. „V kondici byl velký hendikep. Na ní jsme začali pracovat okamžitě a pozitivní posun se poměrně brzy projevil,“ všiml si.

Bodový zisk i umístění považuje trenér Kamenice za velice slušné. „Zásahy do týmu byly velké, navíc nebylo jasné, jak se s tím hráči dokážou popasovat. V kontextu toho jsme spokojení, jak se mužstvo podařilo přebudovat,“ potvrdil.

Navíc se sestava oproti té loňské na řadě míst podstatně změnila. „V létě se zranil útočník Filípek a musel na operaci. Do toho skončila řada hráčů loňské základní sestavy, takže ta se z poloviny změnila. Nasadili jsme ty, co loni nehráli, případně dorostence, a povedlo se,“ nastínil.

Uplynulý půlrok, i přes slušné výsledky, považuje nový kormidelník Kamenice pouze jako startovní pozici. „Beru podzim jako začátek delší etapy, kam bychom se chtěli dostat. Fotbal je relativně jednoduchá hra, ale složitá na organizaci,“ naznačil.

PODZIM V PŘEBORU: FŠ Třebíč předvedla střelecké dostihy, post lídra jí ale unikl

A dále pokračoval: „Na hřišti je deset hráčů plus gólman. Vyladit jejich spolupráci tak, aby měla smysl, to bude vyžadovat ještě hodně práce s jejich pozicemi, ale i prostorem na place. Je to běh na rok, možná rok a půl.“

S ofenzivní i defenzivní prací svého mužstva nebyl Jaroš úplně spokojený. „Ani jedno nebylo úplně optimální. Těší mě, že jsme si dokázali v útočné fázi šance vytvářet, ale s jejich proměňováním to už bylo horší. Od poloviny podzimu jsme na tom začali pracovat a změna byla znát,“ hodnotil devětadvacet vstřelených branek.

Na druhé straně čtvrtý celek podzimní tabulky inkasoval za třináct kol 20 gólů. „Kamenice loni dostávala hodně branek, věděli jsme, že v této fázi hry je určitý problém. Chování hráčů po ztrátě balonu bylo špatné, to jsme museli změnit. Když pominu čtyři inkasované góly v Chotěboři, hodně jsme se v tomto směru zlepšili. Obecně ale razíme spíše takový styl hry, abychom vyhrávali třeba 5:3. Chceme hrát dopředu a vyhrávat,“ zdůraznil Jaroš.