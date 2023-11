A ještě v jedné bilanci jsou Rychnovští unikátní. Jako jediní v krajských soutěží (tedy včetně přeboru) neprohráli venku ani jedno utkání.

Naopak.

Ze všech šesti výjezdů přivezli tři body a inkasovali přitom jedinou branku! „Nevím, čím to je,“ krčí rameny Dušan Chalupa.

Hodnocení 1. B třídy: Suverénní Nový Rychnov nahání kvarteto silných protivníků

Jisté vysvětlení ale přece jenom nachází. „U nás každý brání. Soupeři čekají na půlce co vymyslíme, a když dají gól z brejku, jsou ve výhodě,“ uvědomuje si kouč.

Jarní zápasy s rivaly

VENKU

Lučice, Telč, Dobronín

DOMA

Batelov

Dvě výše zmíněné ztráty tedy přišly v domácím prostředí. Navíc s nejbližšími pronásledovateli. Remízu urvala v Novém Rychnově Telč. „S Telčí jsme nedávali góly,“ ohlíží se Chalupa. „Měli jsme hromadu šancí, o poločase jsme měli vést o čtyři pět branek. Nakonec jsme dostali dva slepené góly těsně před koncem – a bylo to. To byla naše smůla, že jsme nedali góly.“

Všechny body si později odvezl Dobronín. „S Dobronínem to bylo podobné. My jsme hráli, oni hráli na brejky a Sedláček nám dával góly. Když hrajeme venku my, tak mančafty proti nám tolik nebrání. Chtějí hrát fotbal, a to nám vyhovuje,“ dodává Chalupa.

S ohledem na podzimní bilanci, pokud si ji hráči Startu udrží i pro jaro, může pro ně být příjemné, že ze čtyř největších rivalů se u třech představí na jejich hřištích.

Podzimní utkání Nového Rychnova s Telčí si připomeňte v naší fotogalerii:

Bude to opravdu výhoda? „Myslím že ano,“ netají Chalupa. „Telč je soupeř jako my, Dobronín také, je to vyrovnané. V Telči teď mají nové krásné hřiště, není to od nás daleko, takže by to mohl být pěkný zápas. Nikdo se nebude moct na nic vymlouvat, vše se ukáže v tom zápase. V Dobroníně je hřiště trošku užší, ale velké, to by nám také mohlo vyhovovat. Horší to může být v Lučici. Jejich hřiště je takové malinké, to bude o nakopávaných míčích. Tam to může být pro nás opravdu těžké. Ale když chceme postoupit, měli bychom si i s tím poradit.“

S přípravou na jarní část soutěže to v Novém Rychnově berou pragmaticky. „Budeme hrát pouze tři přáteláky. Ono se v Rychnově nedá moc trénovat, protože tady je věčně sníh. (směje se) Chodíme do haly, ostatně to už si chodí kluci zahrát fotbálek teď. Dáme si i nějaké kratší soustředění, to nám bude stačit. My jsme v minulosti hrávali turnaje, přáteláky, a když přišel první mistrák, už byli všichni znechucení,“ uzavírá s nadhledem a zkušenostmi Dušan Chalupa.